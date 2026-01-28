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Splashtalks : 20 ans d’innovation + nouveautés produit de l’hiver 2026

Rejoignez-nous pour une édition spéciale de Splashtalks, qui marquera le coup d’envoi du 20e anniversaire de Splashtop avec les dernières innovations conçues pour vous aider à simplifier, sécuriser et faire évoluer vos opérations informatiques.

Écoutez directement Mark Lee, PDG de Splashtop, qui vous présentera notre vision pour l’année à venir, puis découvrez en avant-première nos nouveautés produits de l’hiver 2026, qui comprennent de puissantes mises à jour inspirées de vos commentaires.

Vous découvrirez comment les nouvelles fonctionnalités rendent la gestion et la sécurité des terminaux plus fluides que jamais : · Prise en charge du marquage des appareils : définissez et ajoutez des attributs de marquage des appareils pour une meilleure organisation.

  • Intégration AV/EDR avec CrowdStrike : unifiez la visibilité des terminaux et achetez CrowdStrike directement auprès de Splashtop

  • Gestion des appareils basée sur des politiques : standardisez les configurations, activez BitLocker et stockez les clés de manière centralisée.

  • Améliorations apportées aux script  : interface améliorée, flux de travail optimisé et commentaires en temps réel sur l’exécution.

  • Nouvelle interface utilisateur : organisation du menu repensée pour une navigation plus rapide et plus facile.

  • Prise en charge des mises à jour macOS via des politiques : automatisez les mises à jour macOS sur tous les terminaux.

  • IA : informations sur les correctifs et onboarding produit : accélérez le déploiement et optimisez l’application des correctifs assistés par IA.

S’appuyant sur les besoins informatiques réels, ces nouveautés sont conçues pour vous aider à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus sécurisée, afin que votre équipe informatique puisse garder une longueur d’avance en 2026 et au-delà.

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