Splashtalks : 20 ans d’innovation + nouveautés produit de l’hiver 2026
Rejoignez-nous pour une édition spéciale de Splashtalks, qui marquera le coup d’envoi du 20e anniversaire de Splashtop avec les dernières innovations conçues pour vous aider à simplifier, sécuriser et faire évoluer vos opérations informatiques.
Écoutez directement Mark Lee, PDG de Splashtop, qui vous présentera notre vision pour l’année à venir, puis découvrez en avant-première nos nouveautés produits de l’hiver 2026, qui comprennent de puissantes mises à jour inspirées de vos commentaires.
Vous découvrirez comment les nouvelles fonctionnalités rendent la gestion et la sécurité des terminaux plus fluides que jamais : · Prise en charge du marquage des appareils : définissez et ajoutez des attributs de marquage des appareils pour une meilleure organisation.
Intégration AV/EDR avec CrowdStrike : unifiez la visibilité des terminaux et achetez CrowdStrike directement auprès de Splashtop
Gestion des appareils basée sur des politiques : standardisez les configurations, activez BitLocker et stockez les clés de manière centralisée.
Améliorations apportées aux script : interface améliorée, flux de travail optimisé et commentaires en temps réel sur l’exécution.
Nouvelle interface utilisateur : organisation du menu repensée pour une navigation plus rapide et plus facile.
Prise en charge des mises à jour macOS via des politiques : automatisez les mises à jour macOS sur tous les terminaux.
IA : informations sur les correctifs et onboarding produit : accélérez le déploiement et optimisez l’application des correctifs assistés par IA.
S’appuyant sur les besoins informatiques réels, ces nouveautés sont conçues pour vous aider à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus sécurisée, afin que votre équipe informatique puisse garder une longueur d’avance en 2026 et au-delà.