Splashtop Remote Support Intégrations
Connectez Splashtop Remote Support au support technique, aux outils de sécurité et d’identité déjà utilisés par votre équipe, afin de pouvoir lancer des sessions à partir des tickets et de garder chaque session enregistrée.
Ticketing, support technique et ITSM
FreshService
Lancement Splashtop Remote Support sessions depuis Freshservice tickets. Créez un lien de session dans le ticket, envoyez-le à votre utilisateur, et connectez-vous sans installation préalable. Les détails de la session sont automatiquement enregistrés sur le ticket.
Freshdesk
Soutenez les clients depuis les tickets Freshdesk avec Splashtop Remote Support. Insérez un lien de session dans le ticket, connectez-vous une fois que votre utilisateur l’a lancé, et obtenez un enregistrement de la session ajouté au ticket lorsque le dossier se ferme.
ZENDESK
Démarrez les sessions Téléassistance depuis les tickets Zendesk en quelques clics, sans logiciel préalable sur l’appareil de l’utilisateur. Lorsque vous fermez le dossier de support, les journaux de session et de transfert de fichiers sont ajoutés au ticket en tant que commentaires privés.
Jira
Offrez à vos techniciens une assistance télévisuelle depuis les problèmes Jira. Créez un lien de session à partir du problème, partagez-le avec votre utilisateur, puis connectez-vous à son ordinateur, avec des journaux de session ajoutés au problème.
ServiceNow
Lancez les sessions Téléassistance issues des incidents ServiceNow via l’application Splashtop depuis le ServiceNow Store. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application de session directement depuis leur vue incident, et les journaux de session peuvent être consultés dans l’incident pour référence.
Salesforce
Prenez en charge les ordinateurs des utilisateurs finaux sans quitter Salesforce. Commencez une session à distance depuis les Affaires, Prospects, Opportunités, Comptes ou Contacts, et ajoutez les journaux de session au dossier une fois terminé.
Microsoft Teams
Proposez une assistance télévisuelle directement depuis un chat Microsoft Teams. Créez une carte de support avec un lien de session pour votre utilisateur, puis connectez-vous quand le bot Splashtop indique qu’il est prêt. Les enregistrements de session sont disponibles dans l’onglet journaux de session de l’application.
HaloITSM/HaloPSA
Commencez sans sessions de surveillance vers les assets Halo et envoyez des invitations d’assistance depuis des tickets et du chat en direct, tout depuis la console Halo. Les notes de session sont réajoutées au ticket ou au chat.
SysAid
Intégrez la téléassistance pilotée par l’IA dans SysAid. SysAid Copilot identifie le bon appareil à partir de l’enregistrement de service et génère le lien de session, et chaque session est automatiquement enregistrée dans le Ticket Journey. Disponible pour les clients SysAid cloud .
Sécurité des points d'accès
BITDEFENDER
Protégez les points de terminaison que vous supportez avec Splashtop Antivirus, alimentés par Bitdefender, déployés et gérés depuis la même console que vous utilisez pour Téléassistance. Bitdefender EDR et MDR sont également disponibles en extensions.
CrowdStrike
Consultez les détections CrowdStrike Falcon sur la console Splashtop, ouvrez-les dans Falcon pour une analyse plus approfondie, et connectez-vous au point d’extrémité concerné pour résoudre le problème. Achetez CrowdStrike via Splashtop, ou apportez votre propre licence avec Splashtop AEM.
SentinelOne
Installez des agents SentinelOne à la demande ou automatiquement via les politiques de sécurité des points de terminaison, et confirmez la couverture de protection depuis la console Splashtop. Achetez SentinelOne via Splashtop, ou apportez votre propre licence avec Splashtop AEM.
Identité, SSO et Journalisation (Entreprise)
Microsoft Entra ID
Laissez les techniciens se connecter à Splashtop avec leur compte Microsoft Entra ID via un accès unique SAML. Vous pouvez le configurer depuis l’application Splashtop dans la galerie d’applications Entra.
JUMPCLOUD
Authentifier-vous auprès de Splashtop avec JumpCloud SSO et provisionner, mettre à jour et déprovisionner automatiquement les utilisateurs et groupes via SCIM.
ONELOGIN
Connectez-vous à Splashtop avec vos identifiants OneLogin pour une connexion unique centralisée et sécurisée.
Splunk
Exportez automatiquement les journaux de session Splashtop, les connexions, les transferts de fichiers, les discussions et les modifications de configuration vers Splunk pour la surveillance de la sécurité, la conformité et les enquêtes.
Gestion des appareils mobiles
JAMF
Déploie Splashtop sur des appareils gérés par Jamf avec Jamf Pro. Vous pouvez ensuite fournir une assistance sans surveillance aux Mac gérés et aider les utilisateurs iOS via le partage d’écran.
IBM MaaS360
Trouvez Splashtop dans le IBM MaaS360 Marketplace pour ajouter Téléassistance aux commandes MDM et MAM de MaaS360, incluant la vue à distance iOS et le contrôle à distance Android.
AppTec360
Splashtop Remote Support s’intègre à AppTec360 MDM/MAM pour prendre en charge la vue à distance iOS et le contrôle à distance Android.