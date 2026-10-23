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Splashtop Remote Support Intégrations

Connectez Splashtop Remote Support au support technique, aux outils de sécurité et d’identité déjà utilisés par votre équipe, afin de pouvoir lancer des sessions à partir des tickets et de garder chaque session enregistrée.

Ticketing, support technique et ITSM

Freshservice logo

FreshService

Lancement Splashtop Remote Support sessions depuis Freshservice tickets. Créez un lien de session dans le ticket, envoyez-le à votre utilisateur, et connectez-vous sans installation préalable. Les détails de la session sont automatiquement enregistrés sur le ticket.

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Soutenez les clients depuis les tickets Freshdesk avec Splashtop Remote Support. Insérez un lien de session dans le ticket, connectez-vous une fois que votre utilisateur l’a lancé, et obtenez un enregistrement de la session ajouté au ticket lorsque le dossier se ferme.

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Zendesk logo

ZENDESK

Démarrez les sessions Téléassistance depuis les tickets Zendesk en quelques clics, sans logiciel préalable sur l’appareil de l’utilisateur. Lorsque vous fermez le dossier de support, les journaux de session et de transfert de fichiers sont ajoutés au ticket en tant que commentaires privés.

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

Offrez à vos techniciens une assistance télévisuelle depuis les problèmes Jira. Créez un lien de session à partir du problème, partagez-le avec votre utilisateur, puis connectez-vous à son ordinateur, avec des journaux de session ajoutés au problème.

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Service Now logo

ServiceNow

Lancez les sessions Téléassistance issues des incidents ServiceNow via l’application Splashtop depuis le ServiceNow Store. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application de session directement depuis leur vue incident, et les journaux de session peuvent être consultés dans l’incident pour référence.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Prenez en charge les ordinateurs des utilisateurs finaux sans quitter Salesforce. Commencez une session à distance depuis les Affaires, Prospects, Opportunités, Comptes ou Contacts, et ajoutez les journaux de session au dossier une fois terminé.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Proposez une assistance télévisuelle directement depuis un chat Microsoft Teams. Créez une carte de support avec un lien de session pour votre utilisateur, puis connectez-vous quand le bot Splashtop indique qu’il est prêt. Les enregistrements de session sont disponibles dans l’onglet journaux de session de l’application.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Commencez sans sessions de surveillance vers les assets Halo et envoyez des invitations d’assistance depuis des tickets et du chat en direct, tout depuis la console Halo. Les notes de session sont réajoutées au ticket ou au chat.

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SysAid

Intégrez la téléassistance pilotée par l’IA dans SysAid. SysAid Copilot identifie le bon appareil à partir de l’enregistrement de service et génère le lien de session, et chaque session est automatiquement enregistrée dans le Ticket Journey. Disponible pour les clients SysAid cloud .

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Sécurité des points d'accès

Bitdefender logo

BITDEFENDER

Protégez les points de terminaison que vous supportez avec Splashtop Antivirus, alimentés par Bitdefender, déployés et gérés depuis la même console que vous utilisez pour Téléassistance. Bitdefender EDR et MDR sont également disponibles en extensions.

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

Consultez les détections CrowdStrike Falcon sur la console Splashtop, ouvrez-les dans Falcon pour une analyse plus approfondie, et connectez-vous au point d’extrémité concerné pour résoudre le problème. Achetez CrowdStrike via Splashtop, ou apportez votre propre licence avec Splashtop AEM.

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SentinelOne

Installez des agents SentinelOne à la demande ou automatiquement via les politiques de sécurité des points de terminaison, et confirmez la couverture de protection depuis la console Splashtop. Achetez SentinelOne via Splashtop, ou apportez votre propre licence avec Splashtop AEM.

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Identité, SSO et Journalisation (Entreprise)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Laissez les techniciens se connecter à Splashtop avec leur compte Microsoft Entra ID via un accès unique SAML. Vous pouvez le configurer depuis l’application Splashtop dans la galerie d’applications Entra.

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JUMPCLOUD

Authentifier-vous auprès de Splashtop avec JumpCloud SSO et provisionner, mettre à jour et déprovisionner automatiquement les utilisateurs et groupes via SCIM.

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Onelogin Logo

ONELOGIN

Connectez-vous à Splashtop avec vos identifiants OneLogin pour une connexion unique centralisée et sécurisée.

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Exportez automatiquement les journaux de session Splashtop, les connexions, les transferts de fichiers, les discussions et les modifications de configuration vers Splunk pour la surveillance de la sécurité, la conformité et les enquêtes.

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Gestion des appareils mobiles

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

Déploie Splashtop sur des appareils gérés par Jamf avec Jamf Pro. Vous pouvez ensuite fournir une assistance sans surveillance aux Mac gérés et aider les utilisateurs iOS via le partage d’écran.

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

Trouvez Splashtop dans le IBM MaaS360 Marketplace pour ajouter Téléassistance aux commandes MDM et MAM de MaaS360, incluant la vue à distance iOS et le contrôle à distance Android.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support s’intègre à AppTec360 MDM/MAM pour prendre en charge la vue à distance iOS et le contrôle à distance Android.

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