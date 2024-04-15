Splashtop dévoile des fonctions de montage audio et vidéo améliorées au NAB Show
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La série d’améliorations des performances de Splashtop Enterprise offre une expérience de télétravail inégalée lors de l’utilisation d’outils de montage avancés.
LAS VEGAS, Californie – Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, dévoile des fonctionnalités avancées pour sa solution Enterprise au NAB Show de cette année, toutes conçues pour les professionnels de la diffusion et des médias.
Splashtop Enterprise est optimisé pour offrir une expérience à distance ultra-rapide avec une précision extrême aux utilisateurs effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation labiale. Splashtop est également optimisé pour une variété d’équipements, notamment les dernières cartes et puces de traitement graphique (GPU) de Nvidia, Intel et AMD.
Pour commencer une session à distance, les professionnels des médias se connectent simplement au poste de travail de leur studio à l’aide de l’authentification unique (SSO) et ont un accès immédiat à leur matériel existant, aux applications de bureau, aux plugins et aux puissants processeurs depuis leur ordinateur, leur portable ou leur appareil mobile. La gamme de fonctionnalités de la solution dédiées à la création - notamment la vitesse 4K, l’audio ultra-haute fidélité, la prise en charge multi-moniteur et les couleurs 4:4:4 - permet aux utilisateurs de répondre aux exigences des productions en temps réel d’aujourd’hui, sans sacrifier la vitesse, la qualité ou la fiabilité.
« Dans les environnements des médias en constante évolution, la simplicité et l’efficacité sont des éléments vitaux. Nous cherchons à redéfinir ce qui est possible en matière de production et de collaboration à distance », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « En tant que partenaire de solutions vidéo, notre objectif est de veiller à ce que les utilisateurs aient accès aux outils dont ils ont besoin et puissent obtenir des performances exceptionnelles où qu’ils se trouvent. »
Ensemble de fonctionnalités pour la création :
Haute performance et faible latence : travaillez en temps réel avec une qualité HD 4K et des fréquences d’images allant jusqu’à 60 images par seconde (et streaming 5K pour l’iMac Pro Retina). Les tests de Splashtop ont montré qu’il était possible d’atteindre jusqu’à 240 images par seconde.
Redirection du micro : connectez virtuellement une entrée micro locale à un ordinateur distant et utilisez en toute simplicité les applications dont vous avez besoin, telles que les logiciels d’enregistrement, de réunion et de dictée.
Audio ultra-haute fidélité : grâce à la prise en charge de débits binaires audio très élevés, Splashtop répond aux besoins fondamentaux du montage sonore détaillé, de la synchronisation AV et de la post-production, en garantissant que chaque nuance audio est capturée et reproduite de manière parfaite.
Échantillonnage des couleurs 4:4:4 : faites l’expérience d’une précision des couleurs, d’un contraste et d’un niveau de détail d’image inégalés grâce à la prise en charge par Splashtop de l’échantillonnage des couleurs 4:4:4, un élément crucial pour les projets où la précision des couleurs est indispensable.
Prise en charge du stylet à distance : améliorez votre contrôle créatif grâce à la prise en charge des réglages de pression, d’orientation, d’inclinaison et de taille des stylets et des stylos pendant les sessions à distance.
Wacom Bridge : nouvelle technologie exclusive développée conjointement par Wacom et Splashtop, offrant une collaboration fluide entre les appareils Wacom et votre espace de travail numérique, à tout moment et en tout lieu.
Prise en charge de plusieurs moniteurs : permettez aux professionnels de sélectionner et d’afficher des écrans distants dans une seule fenêtre ou de répartir chaque moniteur dans des fenêtres distinctes adaptées à leur configuration locale.
Transfert de fichiers robuste : la nouvelle fonction de transfert de fichiers permet de transférer facilement des fichiers par glisser-déposer entre ordinateurs, ce qui simplifie le processus de création et de collaboration sans qu’il soit nécessaire de lancer une session à distance.
Avec Splashtop Enterprise, les professionnels des médias peuvent commander à distance leurs outils de diffusion, de production en direct et de transmission avec des performances vidéo et audio de qualité supérieure, comme s’ils étaient en studio. La solution permet aux équipes de collaborer efficacement en temps réel, de partager des écrans, d’annoter et de communiquer clairement, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs collègues.
Splashtop donne la priorité aux contrôle des accès, à la confidentialité de vos données et de votre contenu, en offrant des fonctions de sécurité robustes pour garantir des opérations sûres et fiables. Il s’engage à répondre aux besoins en matière de diffusion 24h/24h. Notre équipe d’assistance à la clientèle fournit des solutions rapides et efficaces, en veillant à ce que les opérations de diffusion se déroulent sans heurts et sans interruptions.
Rejoignez-nous sur le stand #10052 au NAB Show pour une démonstration en direct et découvrez par vous-même les capacités de Splashtop Enterprise, ou visitez notre site Web pour en savoir plus sur nos solutions pour les médias, le divertissement et la diffusion.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com