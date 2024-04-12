Splashtop présentera des solutions innovantes d’accès à distance au salon SupportWorld Live 2024
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Rejoignez Splashtop lors du salon SupportWorld Live pour découvrir l’avenir de l’assistance informatique
CUPERTINO, Californie, 15 avril 2024 – Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, est ravi d’annoncer sa participation en tant qu’exposant à la prochaine conférence SupportWorld Live. Cet événement de premier plan pour les professionnels du service et de l’assistance se tiendra du 29 avril au 1er mai 2024 au Colorado Convention Center à Denver, dans le Colorado.
SupportWorld Live rassemble plus de 1 500 professionnels du secteur en un seul lieu pour découvrir la sélection la plus complète de technologies et de services. L’événement, organisé par HDI, une société d’Informa, constitue une plaque tournante essentielle pour ceux qui cherchent à rester en tête dans le monde en évolution rapide de la gestion de l’assistance et des services.
Au stand #211, Splashtop présentera ses solutions d’accès à distance et de téléassistance de pointe, notamment Splashtop Enterprise et Splashtop SOS. Ces plateformes sont conçues pour permettre aux techniciens d’assurer la sécurité, de fournir un support continu et d’améliorer l’efficacité opérationnelle sur plusieurs terminaux. Les participants découvriront comment les capacités d’intégration de Splashtop avec les principales plateformes ITSM telles que ServiceNow et Zendesk peuvent rationaliser les workflows et réduire de manière significative les temps d’arrêt des utilisateurs finaux.
« En tant qu’exposant à SupportWorld Live, Splashtop est impatient de démontrer comment ses solutions d’accès à distance peuvent renforcer les capacités des techniciens dans leurs opérations quotidiennes en consolidant plusieurs outils informatiques en une seule plateforme, en améliorant l’expérience d’assistance et en dynamisant la gestion des agents. Nos outils sont conçus pour répondre aux demandes critiques des responsables informatiques et du personnel d’assistance d’aujourd’hui, offrant à la fois des solutions sur site et dans le cloud », a déclaré Stephen Ng, directeur principal du support technique mondial chez Splashtop et vice-président des communications de HDI San Francisco Bay Area Chapter. « Je suis également fier de voir comment HDI anime en permanence ces rassemblements cruciaux pour le secteur. Ces événements permettent non seulement de présenter des solutions innovantes comme les nôtres, mais aussi de favoriser une communauté où les professionnels de la gestion des services peuvent échanger leurs points de vue et faire avancer le secteur. »
Les participants à la conférence sont invités à visiter le stand de Splashtop pour une démonstration en direct et la possibilité de gagner un Hypervolt 2 Pro. C’est une occasion unique de voir directement comment les solutions de Splashtop peuvent optimiser les opérations de support informatique et améliorer la prestation de services sur différents appareils.
Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com