Splashtop sera livré sur les cartes mères Intel Sandy Bridge en 2012
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Intel propose Splashtop Streamer sur des millions de cartes mères, permettant aux utilisateurs finaux de transformer un PC en cloud personnel ou un hub numérique domestique
7 décembre 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Intel (NASDAQ: INTC) pour regrouper Splashtop sur des millions de cartes mères afin de permettre des clouds personnels fournissant du contenu, des médias, des fichiers et des applications PC aux appareils mobiles et aux téléviseurs à partir de février.
Splashtop relie actuellement plus de 5 millions d'utilisateurs mobiles à des PC ou des Mac à travers le monde, à tout moment et en tout lieu.
Splashtop est entièrement optimisé pour le chipset Intel Sandy Bridge CPU et est capable de fournir de la vidéo haute définition à 1080p et 30 images par seconde avec une faible latence aux appareils mobiles.
"Les gens achètent des PC plus puissants et les transforment en clouds personnels pour diffuser du contenu, de fichiers et d'applications sur leurs appareils mobiles", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer avec Intel et d'optimiser Splashtop pour offrir la meilleure expérience utilisateur multi-appareils".
Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des fichiers multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications de bureautique, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être appréciés à distance.
Avec Splashtop Remote Desktop, les utilisateurs peuvent:
Contrôlez entièrement les PC ou les Mac grâce à des gestes tactiles intuitifs pour accéder à distance aux fichiers et interagir avec des applications
Travailler avec des documents Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) et Microsoft Outlook
Accéder à iPhoto, Quicken, Keynote et autres applications
Regarder des vidéos (Hulu, Netflix, DVD) et lire de la musique stockée sur leurs ordinateurs, que ce soit dans iTunes, Windows Media Player ou d'autres formats
Accéder aux navigateurs IE, Firefox, Chrome et Safari avec des signets, des plug-ins favoris et des extensions
Se connecter aux PC ou aux Mac via les réseaux Wi-Fi et 3G/4G
Économiser l'énergie avec Wake-on-LAN
À propos de Splashtop
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie - en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les TVs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound et d'autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog et Amazon Appstore pour Android, offrant à des millions d'utilisateurs mobiles un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.
Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.
Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.
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