Splashtop lance Splashtop 2 pour iPhone sous forme d'application gratuite
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Splashtop lance la version iPhone de son logiciel de bureau à distance de nouvelle génération, Splashtop 2 – Remote Desktop ("Splashtop 2"), en s'appuyant sur son infrastructure propriétaire "Bridging Cloud", qui permet de connecter en toute sécurité les utilisateurs d'iPhone à leur ordinateur, où qu'ils se trouvent dans le monde ; l'application sera proposée gratuitement pendant une durée limitée
17 octobre 2012 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de la version iPhone de Splashtop 2 – Remote Desktop (« Splashtop 2 »), la dernière génération de son application de bureau à distance primée. Après la sortie de Splashtop 2 pour iPad en juin et le déploiement de l’infrastructure Splashtop « Bridging Cloud », la sortie de Splashtop 2 pour iPhone sera introduite en tant qu’application gratuite pour une durée limitée.
À ce jour, Splashtop a permis à plus de huit millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à leurs PC et Mac Windows, ce qui leur permet d'exécuter des applications à distance, de visualiser et de modifier des fichiers, de regarder des films en HD et de jouer à des jeux à forte intensité graphique.
"En un peu plus de 3 mois depuis sa sortie, Splashtop 2 pour iPad et tablettes Android a déjà été téléchargé des millions de fois", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec cette nouvelle version, nous offrons aux utilisateurs d'iPhone le même niveau élevé de sécurité, de confidentialité et de performance qui permet à Splashtop d'obtenir régulièrement ses 5 étoiles".
L'application Splashtop 2 permet la connectivité entre les appareils dans un environnement de réseau local ; en outre, un module appelé "Anywhere Access Pack", disponible à l'achat dans l'application, permettra aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils via l'internet.
L'application possède une interface conviviale redessinée et a été optimisée pour les nouvelles fonctionnalités matérielles, comme l'écran Retina d'Apple. La version iPhone prend en charge jusqu'à 30 images par seconde en streaming et une latence inférieure à 30 millisecondes, ce qui permet d'obtenir une vidéo fluide et une expérience de jeu réactive.
Avec Splashtop 2, la seule configuration nécessaire pour se connecter aux ordinateurs est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il n'est pas nécessaire de configurer des routeurs ou des pare-feu, ni de saisir manuellement des adresses IP ou des codes de sécurité. Avec l'ajout de Anywhere Access Pack, le même processus simple permet aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de manière fiable, partout dans le monde, via Internet.
En outre, l'application dispose d'une technologie auto-optimisante qui s'adapte aux conditions du réseau, permettant à l'utilisateur de tirer pleinement parti de la largeur de bande d'un réseau 3G ou 4G ou d'une connexion Internet. Tout en protégeant les données de l'utilisateur grâce à son Bridging Cloud propriétaire, Splashtop déploie une technologie de cryptage conforme aux normes de l'industrie pour maintenir un niveau de sécurité élevé.
Un diaporama de présentation peut être consulté sur https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1, et une courte vidéo de Splashtop 2 est disponible ici :
Splashtop 2 peut être téléchargé pour l'iPhone depuis iTunes App Store à https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8 . L'application est disponible gratuitement pour une durée limitée. Anywhere Access Pack est disponible gratuitement pour un essai de sept jours, après quoi il peut être acheté pour 0,99 $ par mois ou 9,99 $ par an.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel gratuit Splashtop Streamer sur un PC Windows ou un Mac. Plateformes supportées : Windows 7, Vista et XP (y compris Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac). Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est recommandé pour obtenir les meilleures performances. L'achat de Splashtop 2 comprend une licence permettant d'accéder à un maximum de 5 ordinateurs.
À propos de Splashtop Inc.
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie - reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels un accès interactif sécurisé, hautement performant à leurs applications, contenus multimédias et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu. Les produits de Splashtop sont les applications les plus vendues sur Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et autres. Plus de huit millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et plus de 100 millions d’appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d’autres partenaires ont été livrés avec Splashtop. La consumérisation de l’informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l’adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur plusieurs appareils. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine. La société a son siège social à San Jose et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com.
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Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Télécharger Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8