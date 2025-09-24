Splashtop reconnu comme leader régional à travers l'Europe et le Canada dans les rapports G2 Fall 2025
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L'élan dans la gestion des points de terminaison et des correctifs reflète la confiance des clients, le ROI et l'adoption basée sur la conformité
CUPERTINO, Californie, 24 sept. 2025 – Splashtop a annoncé aujourd'hui une forte performance dans les rapports G2 Fall 2025, obtenant une reconnaissance dans les catégories Gestion des Endpoints, Gestion des Patches, Téléassistance et bureau à distance Chrome. Avec des désignations couvrant l'EMEA, l'Europe, le Royaume-Uni, et le Canada, Splashtop continue de s'étendre globalement tout en offrant un ROI mesurable et des solutions prêtes pour la conformité pour les équipes TI.
Points forts
Nomination en tant que leader Momentum pour la gestion des endpoints et haute performance dans le rapport EMEA Regional Grid®
Reconnu comme un Leader Régional pour la téléassistance et le bureau à distance Chrome à travers l'EMEA, l'Europe, le Royaume-Uni et le Canada
Récompensé pour le meilleur ROI estimé dans les catégories de gestion des endpoints et de gestion des correctifs
La gestion des correctifs a remporté des badges avec la mise en œuvre la plus rapide, la plus facile à utiliser, et les utilisateurs les plus susceptibles de recommander toutes tailles d'organisation confondues.
Force régionale & validation client
Dans le rapport EMEA Regional Grid® pour la gestion des endpoints, Splashtop a été nommé à la fois leader Momentum et haute performance. Les évaluateurs ont livré une validation exceptionnelle, avec 98 % déclarant qu'ils recommanderaient Splashtop et 100 % affirmant que le produit va dans la bonne direction.
À travers l'Europe et le Royaume-Uni, Splashtop a été nommé leader régional pour la téléassistance et le bureau à distance Chrome. Dans le rapport Europe Regional Grid® pour la téléassistance, les critiques ont unanimement loué le support multi-plateforme de Splashtop et l'accès à distance sans surveillance, avec 94 % mettant en avant le redémarrage à distance comme une fonctionnalité appréciée. La sécurité reste centrale pour la confiance des clients, avec Splashtop obtenant de hautes notes pour la satisfaction des fonctionnalités comme le cryptage des données (97%) et la conformité (96%).
"Assistance économique multiplateforme à la demande et sans surveillance avec des compléments efficaces. Splashtop répond à nos exigences pour maintenir de nombreux serveurs cloud et sur site, principalement Windows et macOS, ainsi que l'assistance à la demande pour les utilisateurs finaux de nos clients, ce qui inclut certains appareils IOS et Android. Il est facile à configurer et à installer et il est bien plus rentable que les systèmes précédents que nous avons utilisés. Splashtop est utilisé tous les jours !" - Utilisateur Vérifié dans le logiciel informatique
Momentum dans la gestion des endpoints & des correctifs
Splashtop a poursuivi son ascension dans la gestion des correctifs, remportant le Meilleur ROI Estimé et raflant des badges pour la facilité d'utilisation et l'adoption. Les clients ont reconnu les capacités de gestion des correctifs AEM de Splashtop pour la mise en œuvre la plus rapide (globalement et pour les PME), la plus facile à utiliser, et que les utilisateurs sont les plus susceptibles de recommander. Avec les reconnaissances en Gestion des points de terminaison, ces réalisations valident la stratégie de Splashtop pour aider les équipes TI à consolider les outils, améliorer le retour sur investissement et offrir des correctifs en temps réel ainsi que l'automatisation qui répondent aux besoins les plus urgents des équipes TI à ressources limitées.
"Splashtop fonctionne depuis votre téléphone, ordinateur ou tablette. Et vous pouvez accéder à distance à un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Avec l'option supplémentaire de gestion des points de terminaison, c'est presque aussi robuste que Kaseya. Ils ajoutent sans cesse de nouvelles fonctionnalités et ont le potentiel de devenir LE logiciel de contrôle à distance, prendre en main endpoint management." - Michael M., Senior Manager of System Administration
Sécurité & Conformité pour les TI européens
La dynamique de Splashtop en Europe s’aligne sur les exigences croissantes en matière de conformité et de sécurité, notamment le Digital Operational Resilience Act (DORA), NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), ENS (Entry Summary Declaration) et le Cyber Resilience Act (CRA).Splashtop peut permettre aux équipes IT de répondre à ces exigences grâce à :
Cryptage AES 256 bits, TLS, et authentification multi-facteurs
Le patching automatisé et le balayage de vulnérabilité grâce à Splashtop Gestion autonome des terminaux
Journalisation détaillée et vérification des appareils pour l'auditabilité
Certification ISO/IEC 27001:2022 et SOC 2, conformité RGPD, et infrastructure cloud européenne souveraine
“Splashtop nous donne la capacité de déployer et de surveiller toutes nos différentes machines d'une manière beaucoup plus gérable que même les options plus coûteuses de Microsoft et d'autres. Du déploiement de scripts à la conformité de sécurité, Splashtop peut aider avec tout. Si vous rencontrez un problème, leur support client est également rapide pour aider et toujours disponible.” - Drew E., Administrateur Système
"Les leaders TI mondiaux choisissent Splashtop parce que nous livrons des résultats qui comptent : un retour sur investissement plus rapide, une conformité simplifiée, et des solutions que leurs équipes peuvent adopter en jours plutôt qu'en mois", a déclaré Alexander Draaijer, Directeur Général & Vice-président Ventes, Amériques & EMEA, Splashtop, basé à Amsterdam. “Cette reconnaissance de G2 reflète l'élan que nous observons dans la région, alors que des organisations de toutes tailles recherchent des partenaires de confiance qui peuvent les aider à atteindre à la fois l'efficacité et la résilience.”
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.