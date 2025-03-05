Splashtop reconnu comme Category Leader en 2025 par GetApp pour les logiciels MSP
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Cette reconnaissance souligne l'engagement de Splashtop à aider les MSP à rationaliser la gestion informatique à distance, à renforcer la sécurité et à réduire les coûts opérationnels.
CUPERTINO, Californie, Mar. 6, 2025 - Splashtop, un leader dans les solutions à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a été nommé leader de catégorie dans le rapport 2025 de GetApp pour les logiciels des fournisseurs de services gérés (MSP). Cette reconnaissance est basée sur les commentaires vérifiés des utilisateurs et démontre l'engagement de Splashtopà équiper MSPs d'outils puissants et rentables. Ses solutions simplifient la gestion des TI à distance, renforcent la sécurité et améliorent la prestation de services pour 40 000 MSPs dans le monde entier.
GetApp, une plateforme fiable de comparaison et d'évaluation de logiciels, évalue et note les logiciels sur la base de cinq critères clés pour les leaders de sa catégorie : facilité d'utilisation, rapport qualité-prix, fonctionnalité, support client et probabilité de recommandation. SplashtopLa note de 90 sur 100 attribuée à l'Agence est une preuve de sa capacité à répondre aux besoins évolutifs de MSPs.
Aider MSPs à surmonter les défis de la gestion des technologies de l'information
MSPs évoluent dans un paysage des technologies de l'information en mutation rapide, où les attentes des clients en matière d'assistance rapide et transparente sont plus élevées que jamais. La gestion de divers environnements TI, la garantie de la conformité à la sécurité et la maîtrise des coûts sont des préoccupations constantes. De nombreux sites MSPs recherchent des solutions évolutives et rentables qui leur permettent de répondre rapidement aux problèmes de TI tout en maintenant des niveaux de sécurité et de service élevés.
Splashtop aide MSPsà relever ces défis en fournissant un accès à distance rapide et fiable et une plateforme de support qui permet aux techniciens de résoudre les problèmes de TI en temps réel, réduisant ainsi les temps d'arrêt, augmentant l'efficacité et renforçant la confiance des clients. Grâce à la prise en charge d'un grand nombre d'appareils, notamment Windows, Mac, Linux, iOS, Android, et Chromebook, MSPs peut assister ses clients à tout moment et en tout lieu, sans mise à niveau coûteuse de l'infrastructure. En outre, des fonctions de sécurité solides, telles que l'authentification multifactorielle, la confiance dans les appareils et le cryptage, permettent à MSPs de protéger en toute confiance les environnements TI de ses clients.
"MSPs opèrent avec des marges très réduites et ont de plus en plus besoin de gagner en sécurité, en efficacité et en coût tout en s'assurant que les systèmes de leurs clients restent opérationnels et sécurisés, a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de ." Splashtop "Nous sommes conscients de ces défis et nous nous engageons à fournir des solutions abordables qui simplifient et automatisent la gestion des TI à distance sans compromettre la sécurité ou la performance. Notre objectif est d'aider MSPs à travailler plus intelligemment, à réagir plus rapidement et à développer leurs activités en toute confiance."
Une reconnaissance axée sur le client
SplashtopLe classement de GetApp dans le rapport 2025 sur les leaders de la catégorie est étayé par les commentaires positifs des professionnels de TI qui utilisent sa plateforme quotidiennement.
"Facilité de déploiement, d'accès et d'utilisation. Splashtop est vraiment un agent à distance indispensable pour les MSP, quelle que soit leur taille". - Andrew M., Technologies et services de l'information, 1-10 employés
Splashtop est essentiel pour nos solutions de téléassistance et ne nous a jamais fait défaut, même dans les situations les plus difficiles. Splashtop est très réactif et n'a jamais de problèmes ou d'interruptions". - Kyle S., Technologies et services de l'information, 51-200 employés
"Splashtop est utilisé depuis de nombreuses années et son déploiement est très facile. Il est fréquemment mis à jour, et toutes les fonctionnalités standard ainsi que quelques options supplémentaires sont incluses dans la boîte. - Aaron F., Technologies et services de l'information, 51-200 employés
Les professionnels TI et MSP à la recherche d'une solution d'accès et de support à distance performante et rentable peuvent en savoir plus sur www.splashtop.com. Lancez un Essai gratuit ou demandez une démonstration personnalisée dès aujourd'hui.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du travail en tout lieu. Ses solutions pour Travail hybride et TI / MSP Téléassistance offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie haute performance brevetée de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, le support multi-moniteur, et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop propose des fonctions de sécurité avancées, un large support de périphériques et un service client réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250 000 entreprises, dont 85% des entreprises Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde entier. www.spla shtop.com