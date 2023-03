Splashtop franchit des étapes importantes de son parcours vers une valorisation à 1 milliard de dollars

L'année 2020 marquée par l'expansion des revenus, des bénéfices, des clients et de la couverture géographique

SAN JOSE, Californie, 27 janvier 2021—Splashtop Inc., un leader émergent dans le domaine de l’accès et de l’assistance à distance de nouvelle génération, revient sur une année marquée par d’importantes étapes qui ont ouvert la voie à l’annonce aujourd’hui d’un nouveau cycle de financement de 50 millions de dollars, faisant passer la valorisation de la société à plus d’un milliard de dollars.

Parmi ses réalisations en 2020, Splashtop :

Splashtop a obtenu un score de 93 au Net Promoter Score (NPS), une mesure de la satisfaction des clients, selon un rapport de G2, le NPS le plus élevé de toutes les entreprises dans le domaine de l'accès à distance.

A compté 85 % des entreprises du classement Fortune 500 parmi ses clients - dont FedEx, GE, Marriott et Toyota - ainsi que des institutions gouvernementales et éducatives, telles que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l’université Harvard, Stanford Healthcare et un laboratoire de recherche spécialisé dans les vaccins contre le COVID-19 pour les grandes entreprises pharmaceutiques.

A aidé des milliers d'entreprises à passer au travail à distance pendant la pandémie de COVID-19, en permettant aux employés d'accéder à distance à leurs ordinateurs, données et applications logicielles situés sur leur lieu de travail depuis leurs appareils personnels à la maison.

A permis à des centaines de milliers d'étudiants, de la maternelle à la terminale et dans les établissements d'enseignement supérieur, d'accéder à des applications logicielles fonctionnant dans les laboratoires informatiques des écoles depuis leur domicile en utilisant leurs ordinateurs portables, tablettes et Chromebooks.

A réalisé l'audit de sécurité SOC 2/SOC 3 et a préparé sa mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur en Europe.

Parmi les activités importantes de Splashtop en 2020 :

Établissement de nouveaux partenariats mondiaux dans la région EMEA, en Amérique du Sud et en Asie.

Ouverture d'un siège EMEA à Amsterdam et développement de l'utilisation de l'euro et de son support multilingue local en Europe.

Ouverture d'un siège APAC à Singapour, soutenant des centaines de partenaires stratégiques dans plusieurs pays, dont le Japon.

Création d'un conseil consultatif de sécurité pour aider à guider Splashtop vers ses objectifs rigoureux de sécurité et de conformité.

Intégration de l'authentification unique (SSO) dans sa gamme de produits d'accès à distance, permettant aux organisations d'authentifier de manière centralisée les utilisateurs et les dispositifs pour améliorer la cybersécurité.

Annonce de la prise en charge de la diffusion en continu de qualité 4K à 40 images par seconde (fps), et du 5K de l'iMac Pro Retina, à faible latence - pour améliorer le confort d'utilisation des éditeurs de vidéos, des développeurs de jeux, des utilisateurs de CAO/FAO et de tout autres personnes effectuant des activités de traitement intensif pour travailler à domicile, sans avoir besoin d'un accès physique aux postes de travail haut de gamme de leur lieu de travail.

Lancement de Splashtop Enterprise - une solution complète d'accès et d'assistance à distance qui offre aux entreprises des options de licence flexibles pour répondre aux besoins de leur personnel informatique, de leur service d'assistance et des utilisateurs finaux en matière d'accès à distance - et de Splashtop Enterprise pour les laboratoires à distance, permettant aux établissements d'enseignement de mieux gérer l'accès des étudiants et des enseignants aux ressources informatiques situées dans les laboratoires informatiques du campus.

« Créer des clients satisfaits fait partie intégrante de notre façon de faire des affaires, a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. Que ce soit par le biais de nouveaux produits et fonctionnalités, d'une extension de notre couverture géographique ou en facilitant l'achat et l'utilisation de nos logiciels d'accès et d'assistance à distance, satisfaire les clients est au cœur de tout ce que nous faisons. »

Le blog Splashtop fournit plus de détails sur le cheminement de Splashtop vers sa valorisation à un milliard de dollars et son statut de licorne.

