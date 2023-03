Comment Splashtop est devenu la dernière licorne technologique avec une valorisation à 1 milliard de dollars

Par Mark Lee, évangéliste technologique en chef

Splashtop vient de clôturer un nouveau financement de 50 millions de dollars, mené par notre investisseur de longue date Sapphire Ventures, ce qui porte notre valorisation à plus d'un milliard de dollars !

Le parcours vers la licorne n'a pas été une ligne droite, lisse et ascendante ; nous avons zigzagué et transformé notre entreprise à de multiples reprises avec des produits et des modèles commerciaux différents. Cependant, nous avons constamment cherché à innover et à proposer les meilleurs produits et services à nos clients.

Il existe de nombreuses façons de raconter l’histoire de Splashtop. En voici quelques-unes.

Splashtop a utilisé certaines innovations technologiques clés, ainsi que leur connaissance du marché pour créer une entreprise agile, réactive et solide.

Une présentation chronologique de l'histoire de Splashtop :

Splashtop a vu le jour en 2006, sous le nom de DeviceVM, parce que certains d'entre nous étaient frustrés par le temps que prenait le démarrage de Windows sur leur PC, et par le fait que Windows était devenu de plus en plus lent à mesure que nous installions des applications et des pilotes. Nous avons donc conçu et commercialisé le premier système d'exploitation de navigateur du secteur, un système d'exploitation de navigateur instantané et sécurisé qui permettait aux utilisateurs de se connecter en moins de 5 secondes.

Ce système d'exploitation a été baptisé Splashtop, qui combine le terme de l'écran de démarrage du BIOS (« splash screen » en anglais), qui démarre avant le système d'exploitation, et la fin du mot bureau (« desktop » en anglais). Plus tard, Splashtop est devenu le nom de la société.

Notre système d'exploitation de navigateur instantané a été très populaire, avec plus de 300 millions de PC et de netbooks livrés entre 2007 et 2011 par les principaux OEM, notamment ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access), entre autres.

Alors que notre système d'exploitation utilisable dans un navigateur basé sur Linux prenait son essor, Microsoft a contrecarré cette tendance en introduisant Windows 7 Starter à bas prix pour les netbooks, associé à d'autres tactiques commerciales pour lutter contre la prolifération de Linux chez les fabricants de PC. Le nouveau Windows 7 a commencé à démarrer à partir d'une puce flash et a utilisé des techniques brevetées par Splashtop pour le démarrage rapide. Google a également beaucoup appris de notre système d'exploitation de navigateur instantané et a lancé Chromebook en 2011, quatre ans après notre innovation.

Avec l'émergence des appareils mobiles iPhone, iPad et Android, nous avons réalisé qu'il nous fallait prendre une nouvelle direction qui ferait le lien entre le monde des PC et celui des mobiles tout en tirant parti de notre expertise de base dans la fourniture de logiciels hautement performants pour le plus grand plaisir de nos utilisateurs.

Nous avons lancé le bureau à distance Splashtop pour iPhone et iPad, redéfinissant ainsi l'expérience de l'accès à distance : haute performance sans décalage, capable de diffuser des vidéos 1080p à 30 fps (images par seconde).

En mai et juin 2011, le bureau à distance Splashtop a battu Angry Birds en devenant l'application payante pour iPad numéro 1 sur l'AppStore d'Apple, et notre produit a remporté de nombreux prix de l'industrie.

Au CES 2012, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a présenté, sur la scène principale du CES, le bureau à distance Splashtop qui permet de jouer à distance. Un joueur professionnel a utilisé une tablette dotée de la technologie NVIDIA Tegra pour accéder à distance à un PC de jeu équipé de NVIDIA GeForce et jouer en 1080p à 60 fps avec une latence inférieure à 30 ms par Wi-Fi. Cela a été le précurseur de la vague de jeu à distance initiée par NVIDIA Shield, Google Stadia, et d'autres.

Au cours de la dernière décennie, Splashtop est devenu un leader mondial en permettant un accès à distance facile, sécurisé, fiable et abordable aux ressources informatiques nécessaires au travail, à l'apprentissage, au jeu et à l'assistance informatique, partout et à tout moment, depuis n'importe quel appareil.

Splashtop est passé d'important à essentiel suite à la pandémie de COVID-19.

Les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 aux déplacements et aux rassemblements ont déclenché une transition rapide et spectaculaire vers le travail à distance et l’apprentissage à distance. Avant 2020, selon 451 Research, seulement 13% des employés travaillaient entièrement à distance. En mai 2020, 65 % des entreprises avaient mis en place des politiques généralisées de travail à domicile.

Pour de nombreux employés, étudiants, enseignants, chercheurs, personnel de support informatique et autres, ce changement impliquait de trouver des moyens d'accéder à distance à des applications logicielles et des ressources informatiques essentielles. Et ce changement a entraîné une augmentation considérable de la demande des solutions de Splashtop.

Quelques exemples récents de la manière dont Splashtop a contribué à maintenir les activités pendant la pandémie :

Des enseignants et des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur et d'écoles primaires et secondaires de toute l'Amérique du Nord ont pu accéder aux ressources des laboratoires informatiques situés sur les campus, notamment aux applications logicielles sophistiquées nécessaires aux cours dans des domaines aussi variés que l'architecture, la musique, le théâtre, la chimie, les beaux-arts, la communication, la biologie, la mode et l'enseignement professionnel et technique. Ils ont utilisé Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools et une gamme complète d'autres applications de conception et de modélisation 3D, d'animation, de montage vidéo, de production musicale, etc.

Un météorologue diffusait à distance ses nouvelles et ses bulletins météorologiques sans entrer dans le studio de télévision.

Un producteur d'Hollywood et professeur de l'école de cinéma USC a enregistré un film à distance à l'aide d'un iPhone et du logiciel d'accès à distance Splashtop.

Des centres de recherche clinique ont effectué des recherches à distance pour trouver des vaccins contre la COVID-19 et d'autres produits pharmaceutiques pour le compte de grandes entreprises pharmaceutiques.

Splashtop suit une stratégie commerciale qui valorise à la fois la croissance et la rentabilité.

Dans le monde de l'investissement, la règle des 40 est un moyen d'évaluer les perspectives d'investissement des sociétés de logiciels. Si la somme de la croissance des revenus et de la marge bénéficiaire est égale ou supérieure à 40, l'entreprise est considérée comme un investissement potentiellement sain.

Splashtop a un taux de croissance de 160% et des bénéfices de 60%, pour un total de 220. C’est plus de 5X la règle des 40 ! Et nous sommes rentables depuis 2015, il ne s’agit donc pas d’un développement récent éclair.

L'obtention d'une règle de plus de 200 nous distingue vraiment des autres entreprises qui atteignent le statut de licorne. Nous sommes fiers d'avoir suivi cette voie, car elle est de bon augure pour la santé de notre entreprise à long terme.

Splashtop met en pratique nos valeurs fondamentales.

Si je devais résumer la valeur fondamentale de Splashtop en une phrase, ce serait : ravir nos clients, dans le monde entier.

Pour décomposer cela en quelques détails supplémentaires, nous croyons en les valeurs suivantes :

Satisfaction du client. Le taux global de satisfaction des utilisateurs de 97 de Splashtop de Capterra est le meilleur du secteur.

Comparez Splashtop à n'importe lequel de nos concurrents et vous verrez immédiatement la différence. Nous proposons les meilleures solutions de leur catégorie à des prix raisonnables.

Sécurité, fiabilité et conformité. Nos clients nous font confiance pour sécuriser leurs informations sensibles et privées. Nous avons plus de 10 ans d’expérience dans la fourniture de solutions d’accès et de support à distance hautes performances à plus de 30 millions d’utilisateurs dans des centaines de millions de sessions. Nous nous conformons aux dernières normes et réglementations de sécurité, y compris GDPR, HIPAA, SOC2 et PCI, et nous avons récemment assemblé un d’experts de grande envergure pour nous guider vers l’atteinte de nos objectifs de sécurité et de conformité toujours plus rigoureux.

Pas de conditions d'achat cachées. Pas de surprises quant à ce que nous livrons ou à son coût : nous maintenons une structure de prix cohérente et stable, sans augmentation annuelle. Et si quelque chose dans le monde nous amène à changer un aspect de notre activité, nous le communiquons clairement, honnêtement et rapidement.

Une expérience utilisateur performante. Pour nous, la performance est bien plus qu’une simple valeur de vitesse et d’alimentation sur une feuille de données. La performance de nos produits se traduit directement par la capacité de nos clients à atteindre leurs objectifs au travail, à l’école ou dans le divertissement. Nous avons construit nos produits avec une base de haute performance, et nous continuons d’innover pour continuer à améliorer nos mesures de performance.

Splashtop doit notre succès à nos clients.

Nous tenons à remercier sincèrement nos clients ! Nous aimons avoir de vos nouvelles et nous comptons sur vos commentaires pour améliorer continuellement nos produits et services. Grâce à la dévotion et au soutien de nos clients, nous avons pu connaître une croissance rapide et rentable.

À mesure que nous avançons, il y a une croyance répandue que les tendances du travail à domicile et de l’apprentissage à distance se poursuivront même après la fin des restrictions liées à la pandémie. À titre d’exemple, une enquête réalisée par Gartner Inc . en décembre 2020 a révélé que 90 % des dirigeants d’entreprise ayant répondu à l’enquête ont l’intention d’autoriser le travail à distance au moins une partie du temps, même après la disponibilité d’un vaccin contre la COVID-19, et 65 % ont déclaré qu’ils continueraient à offrir une plus grande flexibilité quant au lieu, au moment et à la façon dont leurs employés travaillent.

Ce genre de prévisions nous donne confiance dans le fait que Splashtop continuera de se développer et de prospérer en tant qu'entreprise, et ce, pendant longtemps.

Pas mal pour une entreprise co-fondée par quatre amis d'université qui, 30 ans plus tard, sont toujours ensemble à Splashtop, et toujours amis.

par Mark Lee, PDG et évangéliste en chef de Splashtop