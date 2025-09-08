Splashtop nommé un acteur fort dans le rapport 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour le logiciel de bureau à distance
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La reconnaissance reflète les expériences et résultats réels des clients pour les équipes TI évaluant le logiciel de bureau à distance.
CUPERTINO, Californie, 09 sep. 2025 – Splashtop a été reconnu comme un acteur fort dans le rapport 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour le logiciel de bureau à distance. La position dans le quadrant des acteurs forts signifie que Splashtop a atteint ou dépassé la moyenne du marché pour le score d'expérience globale, mais est en dessous de la moyenne du marché pour l'intérêt et l'adoption des utilisateurs.
Splashtop a reçu une note globale de 4,7 sur 5 étoiles et une volonté de recommandation de 97 % de 46 avis éligibles d'organisations d'entreprise et gouvernementales, basés sur des avis au 30 juin 2025.
« Nous croyons que nous investissons pour rendre le travail hybride sécurisé et gérable pour les TI, associé à une expérience utilisateur que les employés adorent », a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. « Vous le voyez dans le travail quotidien, que ce soit des artistes produisant des CGI détaillés via des connexions à distance réactives, des employés obtenant un support rapide quand ils en ont besoin, ou une gestion des points de terminaison qui maintient les systèmes en marche sans interruption pour l'entreprise. »
Les clients soulignent constamment la facilité d'utilisation, la rapidité, la sécurité et le support réactif :
"Fournit une solution d'Accès à distance d'entreprise sécurisée, simplifiée et rapide qui réduit efficacement les coûts de gestion TI tout en augmentant considérablement la satisfaction des utilisateurs et l'efficacité en Téléassistance." Associé TI, Banque, Taille de l'entreprise : 50M – 250M USD.
« La fiabilité de l'affectation des ordinateurs et la console de gestion sont les meilleures que j'ai vues sur le marché. » Responsable TI, Voyage et Hôtellerie, Taille de l'entreprise : 50M - 250M USD.
"Facile à utiliser, l'interface est simple et facile à comprendre, et les fonctions répondent à nos besoins." Manager, Sécurité TI et Gestion des Risques, Services TI, Taille de l'entreprise : 500M - 1B USD
Le Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” est un document qui synthétise les avis de Gartner Peer Insights en informations pour les acheteurs de technologies et de services. Cette perspective de pair agrégée, ainsi que les avis détaillés individuels, est complémentaire à la recherche d'experts de Gartner et peut jouer un rôle clé dans votre processus d'achat. Les pairs sont des évaluateurs vérifiés d'un produit ou service technologique, qui non seulement évaluent l'offre, mais fournissent également des retours précieux à considérer avant de prendre une décision d'achat. Alors que les organisations développent un travail hybride sécurisé, Splashtop se concentre sur la fourniture d'outils pratiques qui améliorent la productivité, réduisent les frais généraux TI, et renforcent la sécurité pour les équipes allégées à travers l'Accès à distance, la Téléassistance, et la gestion des endpoints.
Pour plus d'informations sur les solutions primées d'Accès à distance, de support et de gestion des endpoints de Splashtop, veuillez visiter Splashtop.com.
Avertissements
Gartner, Voice of the Customer for logiciel de bureau à distance, Peer Contributors, 29 août 2025.
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À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial le mieux noté de solutions de travail à distance, de téléassistance et de gestion qui simplifient la sécurité et la performance dans le monde du travail de n'importe où. Avec le succès client comme priorité numéro 1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, une large prise en charge des dispositifs et un support client 24/5. La solution accessible choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire permettant aux utilisateurs de grandir et de s'étendre selon leurs propres conditions avec des plans hautement flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage TI d'aujourd'hui. Visitez splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.