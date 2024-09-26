Splashtop nommé étoile montante aux CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2024
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L’innovation et l’engagement en matière de solutions d’accès à distance et de téléassistance sécurisées sont récompensés en Asie-Pacifique
SINGAPOUR, 26 septembre 2024 – Splashtop, leader des solutions d’accès à distance et de téléassistance sécurisées, a été reconnu comme une étoile montante lors de la prestigieuse 5e édition des CybersecAsia Readers’ Choice Awards. Votés par des RSSI, des leaders technologiques et des professionnels de la cybersécurité, ces prix récompensent les principaux acteurs du secteur en Asie-Pacifique pour leur rôle essentiel, leurs innovations et leurs avancées. Splashtop a été sélectionné par les lecteurs de CybersecAsia pour son innovation et son dévouement à la sécurité tout en permettant aux travailleurs à distance et hybrides du monde entier d’être productifs.
Le Rising Star Award récompense les nouveaux fournisseurs qui ont eu un impact significatif sur le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique. Splashtop s’est rapidement imposé comme un partenaire de confiance, offrant des solutions d’accès à distance et de téléassistance à la fois simplifiées et sécurisées qui répondent aux exigences croissantes des environnements de travail hybrides.
« Nous sommes honorés d’être reconnus par les lecteurs de CybersecAsia comme une étoile montante pour notre première année en tant que nominé », a déclaré Leonard Wong, vice-président du marché Asie-Pacifique chez Splashtop. « L’accès à distance et la téléassistance, à la fois sécurisés et simplifiés, sont désormais un élément incontournable des opérations métier. Notre mission est de simplifier la sécurité pour les entreprises de toutes tailles et de donner aux techniciens informatiques des solutions innovantes qui peuvent être facilement intégrées dans leurs opérations. Ce prix confirme notre engagement à aider les organisations de la région Asie-Pacifique à s’adapter en toute sécurité à l’évolution du paysage des cybermenaces. »
Victor Ng, rédacteur en chef de CybersecAsia, a déclaré à propos de la reconnaissance de Splashtop : « Dans l’environnement post-pandémique du travail hybride, Splashtop a innové pour aider les organisations et les utilisateurs individuels à s’adapter à la nouvelle normalité, avec des solutions qui répondent aux besoins du travail hybride, de l’accès à distance et de la téléassistance. »
Les solutions de Splashtop offrent des fonctions de sécurité avancées, notamment l’intégration de l’authentification unique (SSO), l’authentification multifactorielle, la liste blanche d’adresses IP et les contrôles d’accès granulaires, ce qui permet aux équipes informatiques de vérifier l’identité des utilisateurs par le biais de plusieurs couches d’authentification. Le chiffrement de bout en bout et le filigrane protègent le contenu des sessions à distance. Pour la gestion de la conformité et des réglementations, l’enregistrement centralisé des sessions consigne automatiquement les sessions à distance dans le cloud, tandis que l’intégration SIEM permet d’analyser en temps réel les alertes de sécurité générées par les applications et les équipements du réseau. Splashtop est conforme aux normes de sécurité internationales telles que ISO 27001, RGPD et SOC-2, ce qui garantit que les données sensibles restent sécurisées.
Les CyberSecAsia Readers’ Choice Awards 2024, qui en sont à leur cinquième édition, sont l’un des programmes les plus prestigieux de la région. Ils récompensent les meilleurs fournisseurs de solutions de cybersécurité. Cette année, 21 entreprises ont été récompensées pour leurs innovations, avec plus de 1 100 votants qualifiés qui ont sélectionné les gagnants dans toute la région Asie-Pacifique.
Alors que les cybermenaces ne cessent d’augmenter, la demande de solutions d’accès à distance sécurisées et fiables est devenue critique. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com