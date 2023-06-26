Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop nommé fournisseur de solutions de travail hybride de l’année
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Le RemoteTech Breakthrough Award 2023 a retenu Splashtop comme principal fournisseur de solutions logicielles permettant de créer des environnements de travail hybrides très performants.
CUPERTINO, Californie, 27 juin 2023 - Splashtop, un leader des solutions à distance qui simplifient le monde du télétravail, est fier d'annoncer sa récente victoire aux 2023 RemoteTech Breakthrough Awards, dans lesquels Splashtop a été nommé Solution de travail hybride de l'année. Ce prix prestigieux récompense les entreprises technologiques, les produits et les services les plus performants au monde en matière de télétravail, et a reçu cette année plus de 1 250 candidatures en provenance du monde entier.
Dans les environnements de travail hybrides et à distance, les performances sont cruciales pour la continuité métier et la rentabilité. Le logiciel Splashtop utilise des techniques de compression avancées qui minimisent les besoins en bande passante, garantissant des connexions fluides et stables qui offrent une expérience utilisateur sans faille avec un streaming 4K à 60 fps. Les télétravailleurs peuvent ainsi se connecter à des postes de travail haut de gamme et à des applications gourmandes en ressources processeur depuis n’importe quel appareil, sans sacrifier les performances. Le logiciel sécurisé de Splashtop garantit un accès à distance fiable sur tous les systèmes d’exploitation, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière fluide depuis n’importe où et n’importe quel appareil, renforçant ainsi la flexibilité des entreprises et leurs politiques AVEC.
« Le prix de la solution de travail hybride de l’année reconnaît l’engagement de Splashtop en matière d’innovation centrée sur le client et son rôle crucial dans la mise en place d’environnements de travail hybrides efficaces et productifs », commente Mark Lee, PDG de Splashtop. « Nous imaginons un monde où la technologie simplifie le télétravail, en offrant des solutions fluides et axées sur les performances qui donnent aux gens les moyens de travailler efficacement de n’importe où. »
À mesure que les entreprises généralisent le travail hybride, elles doivent trouver les bonnes solutions technologiques pour créer un environnement de travail sécurisé et productif, quel que soit l’endroit où se trouvent les employés. Les lauréats de cette année ont été soigneusement examinés, évalués et notés par un jury d’experts représentant un éventail de compétences techniques, commerciales, universitaires et analytiques au sein du secteur des technologies. Les candidatures ont été évaluées en fonction de l’innovation qu’elles apportent aux télétravailleurs.
Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com