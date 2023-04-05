Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop nommé finaliste des EdTech Awards 2023
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Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop récompensées par le prix EdTech Digest pour leur technologie transformatrice et leur innovation dans le domaine de l’éducation.
Cupertino, Calif. – 29 mars 2023 – Splashtop, leader des solutions à distance qui simplifient le monde du travail de n’importe où, est fière d’annoncer que ses solutions à distance pour l’éducation ont été sélectionnées comme finalistes des EdTech Awards 2023. Les EdTech Awards d’EdTech Digest constituent le plus grand programme de récompenses au monde dédié à l’EdTech et distinguent les contributions exceptionnelles à la transformation de l’éducation par la technologie. Splashtop est finaliste pour le prix Cool Tool dans la catégorie des solutions de réseau, de technologies de l’information (IT), de connectivité ou d’accès.
Les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop offrent une multitude d’avantages aux établissements d’enseignement qui cherchent à améliorer l’expérience des étudiants, à accroître l’efficacité et à renforcer la sécurité. En tirant parti de la plateforme tout-en-un de Splashtop, les établissements d’enseignement peuvent fournir un accès plus équitable aux ressources et aux outils technologiques, mettre en place des politiques de travail hybride sécurisées pour le corps enseignant et le personnel et donner aux informaticiens les outils dont ils ont besoin pour gérer et soutenir leurs infrastructures. De plus, Splashtop aide les établissements à se préparer à l’avenir en s’assurant que les données sensibles sont protégées contre les accès non autorisés ou les cybermenaces. Les solutions de support robustes de Splashtop permettent également une prise en charge étendue des appareils fonctionnant sous Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chrome OS.
« Nous sommes honorés d’être récompensés par les prestigieux EdTech Awards », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Aujourd’hui, les établissements d’enseignement ont besoin du même niveau d’accessibilité et de performance pour tout le monde, quel que soit le lieu ou l’appareil. Les solutions d’accès à distance de Splashtop éliminent les barrières numériques et physiques, offrant une meilleure expérience aux étudiants et un accès équitable à la façon dont les enseignements sont dispensés. »
Les EdTech Awards ont été créés en 2010 pour récompenser, saluer et célébrer les innovateurs, les leaders et les précurseurs les plus exceptionnels dans le domaine des technologies de l’éducation. Les finalistes et les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi un large éventail de candidats et jugés sur la base de divers critères, notamment la praticabilité pédagogique, l’efficacité et les résultats, l’assistance, la clarté, la valeur et le potentiel.
Pour en savoir plus sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, veuillez consulter le site Splashtop.com/education.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable de réaliser des images en 8 K à 60 fps sans latence.Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com