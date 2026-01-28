Splashtop et KIWONTECH annoncent un partenariat stratégique pour renforcer les opérations TI sécurisées et axées sur le cloud.
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Le partenariat combine la sécurité des e-mails avec accès à distance sécurisé, téléassistance et gestion autonome des terminaux pour soutenir les organisations modernes et distribuées
SÉOUL, Corée du Sud, 28 janvier 2026 – Splashtop, un leader mondial en accès à distance sécurisé, Téléassistance et Gestion autonome des terminaux (AEM), et KIWONTECH, un fournisseur de solutions de sécurité des e-mails pour entreprises dédié à la neutralisation des compromissions de messagerie professionnelle (BEC) et des menaces de phishing en évolution, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour aider les organisations à renforcer la sécurité et rationaliser les opérations à travers les e-mails, les terminaux et les environnements de travail distribués.
Grâce à ce partenariat, KIWONTECH proposera le portefeuille de Splashtop dans le cadre de sa gamme de produits, permettant aux clients de combiner la sécurité avancée des emails avec un accès à distance sécurisé, Téléassistance et une gestion proactive des terminaux. Ensemble, les deux entreprises visent à simplifier la manière dont les organisations protègent les communications, gèrent les appareils et soutiennent les utilisateurs dans des environnements distants et hybrides axés sur le cloud.
« Grâce à ce partenariat avec KIWONTECH, nous prévoyons d'élargir l'accès aux solutions de Splashtop pour l'accès à distance sécurisé, la téléassistance et la gestion des points de terminaison pour les organisations coréennes, tout en soutenant les clients dans la modernisation de leurs opérations TI », a déclaré So-hyun (Kelly) Park, responsable des ventes de Splashtop en Corée.
« Cette collaboration représente une étape importante pour offrir une plus grande valeur en matière de sécurité à nos clients en alignant l'expertise de KIWONTECH en matière de sécurité des e-mails avec les capacités de connectivité sécurisée et de gestion des endpoints de Splashtop », a déclaré Chung-han (Kevin) Kim, vice-président de KIWONTECH.
Les solutions de Splashtop sont appréhendées par des millions d'utilisateurs dans le monde entier pour leur performance, leur fiabilité et leur sécurité de niveau entreprise. En plus de l'Accès à distance et de la Téléassistance, les capacités de Gestion autonome des terminaux (AEM) de Splashtop offrent une visibilité continue et une automatisation sur tous les points de terminaison, y compris la surveillance et le correctif, aidant les équipes TI à réduire les risques, minimiser les temps d'arrêt et fonctionner plus efficacement.
Le partenariat souligne un engagement commun à soutenir des opérations TI évolutives et orientées cloud pour les équipes distantes et de travail hybride. En combinant la connectivité sécurisée de Splashtop et les capacités AEM avec l'expertise de KIWONTECH en prévention des menaces par email, les organisations peuvent s'attendre à une posture de sécurité améliorée, une résolution des problèmes plus rapide et une approche plus coordonnée dans la gestion des utilisateurs et des dispositifs.
Tout au long de 2026, Splashtop et KIWONTECH travailleront en étroite collaboration, y compris la participation conjointe à des événements de l'industrie, des initiatives de co-marketing et des programmes de sensibilisation collaboratifs. Le partenariat se concentrera sur l'aide aux organisations pour adopter des environnements de travail numériques sécurisés et efficaces tout en réduisant la complexité opérationnelle.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de KIWONTECH
KIWONTECH est une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la sécurité des courriels d'entreprise et la prévention des menaces. Ses solutions protègent les organisations contre le phishing, les logiciels malveillants, les ransomwares, les attaques d'usurpation d'identité et les fuites de données. Par le biais d'innovations continues et de partenariats stratégiques, KIWONTECH étend son écosystème pour répondre aux besoins de sécurité évolutifs des environnements de travail numériques modernes.
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