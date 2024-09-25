Splashtop rejoint la Microsoft Intelligent Security Association
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CUPERTINO, Californie, États-Unis - 25/09/2024 - Splashtop Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle était devenue membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) qui ont intégré leurs solutions à la technologie Microsoft Security pour mieux défendre nos clients communs contre un monde de cybermenaces croissantes.
Avec des millions d’utilisateurs, Splashtop permet aux entreprises d’améliorer la sécurité et l’efficacité dans les environnements de travail hybrides et à distance. Reconnu pour son expérience utilisateur sans friction et sa sécurité renforcée, Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop offre des contrôles d’accès précis pour protéger les réseaux Wi-Fi contre les utilisateurs non autorisés et les cyberattaques. Grâce à l’intégration parfaite avec Microsoft Intune, les utilisateurs peuvent obtenir une authentification par certificat via la solution Cloud PKI de Microsoft ou les certificats Foxpass, tout en bénéficiant d’un déploiement et d’une maintenance simplifiés. En tant que membre de la Microsoft Intelligent Security Association, Splashtop s’aligne sur les efforts de Microsoft pour aider les clients à relever les défis en constante évolution du contexte informatique d’aujourd’hui.
« Nous sommes convaincus que la sécurité n’a pas besoin d’être compliquée », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. » Foxpass Cloud RADIUS rend l’authentification par certificat (CBA) simple et accessible aux équipes informatiques, en exploitant vos systèmes Microsoft existants pour couvrir vos réseaux WIFI d’une couche de sécurité supplémentaire. Nous sommes ravis de collaborer avec MISA pour fournir des solutions de sécurité renforcées. En travaillant ensemble, nous permettons aux organisations de se concentrer sur la croissance et l’innovation, en sachant que leurs environnements informatiques sont gérés et sécurisés. »
« La Microsoft Intelligent Security Association est devenue un écosystème dynamique composé des fournisseurs de logiciels de sécurité les plus fiables et les plus réputés au monde », a déclaré Maria Thomson, directrice de la Microsoft Intelligent Security Association. « Nos membres, comme Splashtop, partagent l’engagement de Microsoft en faveur de la collaboration au sein de la communauté de la cybersécurité afin d’améliorer la capacité de nos clients à prédire, détecter et répondre plus rapidement aux menaces de sécurité. »
Créée en 2018 pour rassembler les leaders Microsoft, les éditeurs de logiciels indépendants et les MSSP, MISA se concentre sur la collaboration pour lutter contre les menaces de sécurité et créer un environnement plus sûr pour tous. Sa mission est de fournir des solutions de sécurité intelligentes et de pointe qui fonctionnent ensemble pour aider à protéger les organisations à la vitesse et à l’échelle de l’IA face à des menaces de plus en plus nombreuses.
Les partenaires qui souhaitent en savoir plus peuvent visiter le site Web MISA : Microsoft Intelligent Security Association.
A propos de Splashtop :
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
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