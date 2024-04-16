Splashtop est finaliste des EdTech Awards pour son innovation Cloud RADIUS
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Distinguée comme finaliste « Cool Tool » pour son excellence en matière de cybersécurité dans l’éducation, la solution Cloud RADIUS de Splashtop figure parmi les meilleurs candidats aux EdTech Awards 2024.
CUPERTINO, Californie, 17 avril 2024 –Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, est fier d’annoncer sa récente reconnaissance par EdTech Digest en tant que finaliste « Cool Tool » des prestigieux EdTech Awards 2024. Les EdTech Awards ont été créés en 2010 pour reconnaître et célébrer les innovateurs, les leaders et les précurseurs les plus exceptionnels dans le domaine des technologies de l'éducation de la maternelle à la terminale, de l'enseignement supérieur et des secteurs des compétences et de la main-d'œuvre.’ La solution récemment acquise par Splashtop - Foxpass Cloud RADIUS - a été distinguée dans la catégorie des solutions de sécurité pour son excellence en matière de cybersécurité dans l'éducation et la promotion de la sécurité des étudiants.
Les finalistes et les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi un large éventail de candidats et jugés sur la base de divers critères, notamment la praticabilité, l’efficacité et les résultats, l’assistance, la clarté, la valeur et le potentiel.
« Nous comprenons l’importance de la cybersécurité dans les établissements d’enseignement, et nous sommes fiers d’offrir des solutions comme Cloud RADIUS qui donnent la priorité à la sécurité des étudiants et à la protection des données », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Notre solution Cloud RADIUS représente une avancée significative dans la rationalisation de la sécurité pour les établissements d’enseignement. Notre mission est de rendre la sécurité aussi conviviale et accessible que possible, en particulier dans le secteur de l’éducation. »
La solution Foxpass Cloud RADIUS fournit un contrôle d’accès robuste et sécurisé au réseau Wi-Fi pour les administrateurs informatiques du secteur de l’éducation, garantissant une sécurité et une efficacité accrues en permettant uniquement au personnel et aux appareils autorisés d’accéder à leurs réseaux. Les principaux avantages de Cloud RADIUS de Splashtop sont les suivants :
Mise en œuvre simplifiée : une interface utilisateur intuitive et une intégration parfaite avec les principaux fournisseurs de gestion des appareils mobiles (Intune et Jamf) et les fournisseurs d’authentification unique (Okta, Google Workspace et Microsoft Azure AD) permettent une configuration en seulement 10 minutes.
Mot de passe et sans mot de passe : des options sont disponibles pour des combinaisons classiques et sécurisées de nom d’utilisateur et de mot de passe, ou pour une authentification pratique sans mot de passe basée sur certificat.
Authentification des utilisateurs et des appareils : les administrateurs conservent le contrôle de l’accès au réseau en gérant les utilisateurs et les appareils autorisés à se connecter.
Automatisation de l’onboarding et du déprovisionnement : les tâches de gestion continue sont simplifiées, notamment grâce au déprovisionnement groupé pour les établissements d’enseignement.
Sécurité renforcée : Splashtop Cloud RADIUS aide à atténuer les cyberattaques et les fuites de données en empêchant l’interception non autorisée d’informations sensibles et l’écoute clandestine.
Conformité aux réglementations : la solution prend en chage diverses normes de conformité cruciales pour les établissements d’enseignement, telles que COPPA, CIPA, FERPA, SOC2, ISO27001, HIPAA et PCI.
Cloud RADIUS a été développé par Foxpass, une entreprise de gestion des identités et des accès acquise par Splashtop à la même période l’année dernière, ce qui représente une étape importante dans la mise en place de l’offre d’accès à distance et de sécurité la plus robuste du secteur.
Pour plus d’informations sur la solution Cloud RADIUS de Splashtop, rendez-vous sur Splashtop.com/foxpass. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com