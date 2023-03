Splashtop développe son équipe de direction en nommant Michelle Burrows au poste de directrice du marketing et Grant Murphy au poste de vice-président des ventes pour les Amériques

« La technologie de Splashtop est devenue une nécessité pour les entreprises de nombreux secteurs, et ses investissements pour améliorer la sécurité, la performance et la facilité d'utilisation des produits ouvriront la voie à une adoption encore plus large, a déclaré Grant. J'ai hâte de poursuivre la constitution d'une bonne équipe de vente qui permettra à Splashtop de diversifier et de développer ses activités et de pénétrer plus profondément le marché des entreprises. »

Grant dirige des équipes de vente depuis plus de 20 ans, fournissant aux grandes entreprises des solutions de sécurité pour les protéger contre les cybermenaces. Il a une connaissance approfondie des besoins des entreprises et de l'importance des technologies telles que la sécurité zero-trust, le principe du moindre privilège, l'authentification des appareils et l'assurance de l'identité pour prévenir les failles de sécurité.

Avant de rejoindre Splashtop, Grant était vice-président principal des ventes mondiales de Centrify Corp., un leader dans la gestion des accès privilégiés et zero-trust. Avant Centrify, il a géré les solutions d'entreprise chez Barracuda Networks, en stimulant les ventes des produits haut de gamme de Barracuda auprès de plus grandes entreprises. Il a également occupé des postes de vice-président des ventes chez McAfee, où il était responsable du succès de l'activité de filtrage Web et de filtrage des e-mails de la société, et chez Secure Computing, où il a dirigé les efforts de vente pour le filtrage Web et le filtrage des e-mails et les services hébergés pour protéger les utilisateurs et les données.

Grant est titulaire d'une licence en sciences de l'ingénieur de l'université Trinity de San Antonio, Texas, et il a obtenu l'accréditation CISSP (Certified Information Systems Security Professional) en 2006.

Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Mark Lee avec Michelle Burrows et Grant Murphy.