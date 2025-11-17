Splashtop améliore Microsoft® Intune® et Microsoft® Entra® pour offrir une sécurité et un contrôle accrus dans les espaces de travail hybrides.
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Lors de Microsoft IgniteTM 2025, Splashtop présente l'adoption croissante de solutions complémentaires pour les utilisateurs de Microsoft, incluant l'authentification sans mot de passe, le téléassistance et la gestion autonome des points de terminaison qui modernisent et sécurisent les environnements hybrides.
CUPERTINO, Californie, 17 nov. 2025 – Lors de l'événement Microsoft Ignite 2025, Splashtop a annoncé une adoption croissante de ses solutions conçues pour rendre Microsoft Intune® et Microsoft Entra® plus puissants pour les environnements TI modernes. Alors que les organisations élargissent l'utilisation des services cloud de Microsoft, Splashtop gagne en popularité en tant que plateforme complémentaire offrant accès à distance, authentification sans mot de passe, téléassistance et automatisation en temps réel des points de terminaison aux organisations hybrides.
Ces capacités sont en phase avec les objectifs de Microsoft en matière de Zero Trust et de modernisation des terminaux. En tant que membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Splashtop collabore avec les technologies Microsoft pour simplifier les opérations TI et renforcer la sécurité des équipes distribuées.
Adoption croissante parmi les utilisateurs de Microsoft
À mesure que les réseaux cloud s'étendent, les organisations utilisant Microsoft pour la gestion de base se tournent vers Splashtop pour renforcer la sécurité hybride et maintenir une continuité sans faille. Depuis son lancement au printemps, 42 % des clients du support entreprise ont adopté la gestion autonome des endpoints (AEM) pour sa facilité de déploiement, son correctif automatisé et sa réponse aux menaces en temps réel. L'adoption de la solution d'authentification réseau native sur cloud de Splashtop, Foxpass, a également augmenté de 35 % parmi les utilisateurs de Microsoft, reflétant une demande croissante pour une gestion simplifiée du zero-trust pour les environnements TI modernes.
« Nous nous engageons à aider les TI à simplifier leurs opérations et à renforcer leur posture de sécurité », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « En faisant progresser l'automatisation et la visibilité dans les environnements Microsoft, Splashtop offre un meilleur contrôle, un contexte plus clair et l'agilité nécessaire pour sécuriser les opérations hybrides à grande échelle. »
Un compagnon naturel pour Microsoft
Splashtop améliore la valeur de Microsoft Intune, Microsoft Entra et Microsoft Cloud PKITM, en s'intégrant naturellement dans les workflows TI pour améliorer la visibilité, le contrôle et la vitesse de réponse tout en renforçant les processus de sécurité et de gestion existants.
Les tableaux de bord AEM offrent aux administrateurs une vue claire de leur environnement et un contrôle en temps réel sur chaque point de terminaison. Ils peuvent voir la santé des appareils, le statut et les menaces émergentes, puis agir immédiatement via une réponse automatisée ou manuelle. Cette vue unifiée permet une réponse rapide aux menaces de type zero-day et maintient les signaux de conformité à jour. Elle crée une couche d'opérations adaptative qui fonctionne avec Microsoft Intune pour réduire les angles morts et réduire les temps de réponse de quelques heures à quelques secondes.
La téléassistance assistée et sans surveillance avec accès multi-technicien offre aux équipes TI la flexibilité et le contrôle nécessaires pour collaborer et résoudre des problèmes pour tout type d'appareil, qu'un utilisateur final soit présent ou non. Cela permet aux TI de supporter et sécuriser facilement les ordinateurs distribués et les appareils mobiles qui peuvent ne pas être inscrits avec Intune.
Les solutions d'authentification réseau cloud-native de Splashtop vérifient instantanément les utilisateurs et les appareils grâce à une authentification réseau basée sur un certificat intégrée à Microsoft Entra, Microsoft Intune et Microsoft Cloud PKI. Cette approche étend un accès sécurisé et sans mot de passe à travers les environnements Wi-Fi, VPN et hybrides, en automatisant la gestion du cycle de vie des certificats sur les appareils gérés et BYOD. Le résultat est une couche d'authentification moderne et consciente des identités pour les environnements Microsoft, qui renforce la conformité, simplifie l'intégration et réduit les frais généraux des TI.
Ensemble, les solutions évolutives de Splashtop équilibrent une forte sécurité et une simplicité opérationnelle à travers les environnements Microsoft existants, offrant aux TI une meilleure visibilité et un contrôle accru sur les espaces de travail hybrides.
Élan et validation client
« Splashtop Autonomous Endpoint Management nous aide à gérer et à entretenir les points terminaux à travers plusieurs lieux sans avoir besoin de visites sur site constantes. Les patchs et mises à jour automatisés garantissent la sécurité et la conformité des systèmes avec un minimum d'effort manuel. » — Technicien TI, Industrie Biotechnologique
« Ce que je préfère dans la gestion autonome des points de terminaison de Splashtop c'est qu'elle s'occupe de tout automatiquement sans que j'aie à y penser… Elle est d'une fiabilité à toute épreuve depuis que nous avons commencé à l'utiliser, et le coût est raisonnable par rapport à d'autres solutions d'entreprise. » — Responsable TI, Industrie de la construction
« Cloud RADIUS offre exactement ce dont nous avons besoin : un système d'authentification sécurisé basé sur le cloud qui s'intègre à nos outils de gestion d'identité existants. Avec sa facilité de déploiement, son support réactif et ses performances quotidiennes fiables, il est devenu un composant précieux de notre sécurité réseau. » — Daniel C., Directeur des technologies de l'information
Avantages de Splashtop pour les écosystèmes Microsoft
Visibilité et contrôle en temps réel sur les points de terminaison gérés et non gérés, garantissant la conformité et la santé des appareils depuis une vue unique.
Accélération du patching et de la remédiation grâce à l'automatisation alimentée par l'IA qui garde les appareils Windows et MacOS à jour.
Application de Zero Trust qui offre un accès sans friction pour les utilisateurs et appareils vérifiés tout en refusant les connexions provenant de sources non fiables.
Sécurité Wi-Fi et 802.1x améliorée grâce à Cloud RADIUS, vérifiant les utilisateurs et les appareils avec une authentification par certificat avant de leur accorder l'accès au réseau.
Authentification simplifiée et sans mot de passe grâce à la gestion automatisée des certificats pour sécuriser les connexions Wi-Fi, VPN et BYOD.
Réduction des lacunes de sécurité et temps de réponse plus rapide grâce à une surveillance continue et une remédiation automatisée.
Continuité fluide pour les espaces de travail hybrides, que les employés se connectent depuis le bureau, la maison ou sur le terrain.
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Divulgation
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra, et Microsoft Ignite sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial le mieux noté de solutions d'accès à distance, de support et de gestion autonome des points de terminaison qui simplifient la sécurité et la performance dans le monde du télétravail. Avec le succès client comme priorité n°1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, utiliser et gérer pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, un support vaste d'appareils et un support client 24/5. La solution abordable choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire permettant aux utilisateurs de croître et de s'adapter à leurs propres conditions avec des plans hautement flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage TI d'aujourd'hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.