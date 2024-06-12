Splashtop remporte le prix Platinum aux Secure Campus Awards 2024
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Reconnu pour son excellence en matière de contrôle d’accès et de gestion basée sur le cloud, améliorant la sécurité des campus pour les écoles primaires et secondaires et les universités
CUPERTINO, Californie, 12 juin 2024 – Splashtop, un leader des solutions informatiques d’accès et de support à distance, est fière d’annoncer sa reconnaissance en tant que lauréat du prix Platinum aux Secure Campus Awards 2024. La solution Foxpass Cloud RADIUS de l’entreprise a reçu les plus grands honneurs dans la catégorie Contrôle d’accès, gestion basée sur cloud, présentée par Campus Security Today, une publication de premier plan dédiée à la sûreté et à la sécurité dans le secteur de l’éducation.
« Nous sommes honorés de remettre à Splashtop le prix Platinum », a déclaré Ralph C. Jensen, éditeur et rédacteur en chef du magazine Security Today et du magazine Campus Security Today. « Dans le paysage éducatif actuel, le besoin d’une sécurité Wi-Fi robuste dans les établissements est plus critique que jamais. Foxpass Cloud RADIUS de Splashtop se distingue par sa capacité à fournir un accès réseau sécurisé, évolutif et convivial et à aider les institutions à respecter les normes d’assurance cybersécurité. »
Foxpass Cloud RADIUS de Splashtop fournit :
Authentification sécurisée : offre une authentification par mot de passe classique et basée sur certificat sans mot de passe, offrant aux administrateurs un contrôle efficace sur l’accès des utilisateurs et des appareils, ce qui est essentiel pour les environnements ouverts.
Conception intuitive et interopérabilité : s’intègre de manière parfaite aux principaux fournisseurs de gestion des appareils mobiles (Intune, Addigy et Jamf) et aux fournisseurs d’authentification unique (Okta, Google Workspace et Microsoft Azure AD), permettant une mise en service en seulement 10 minutes.
Onboarding groupé automatisé : rationalise le provisionnement et le déprovisionnement en masse pour les nouvelles classes et les promotions sortantes, permettant aux équipes informatiques de s’adapter efficacement aux fluctuations de la population étudiante sans augmentation de la charge de travail ou des erreurs.
Sécurité et conformité robustes : atténue les cyberattaques et les fuites de données, prend en charge la conformité aux normes telles que COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA et PCI ; aide les établissements d’enseignement à répondre aux exigences strictes en matière d’assurance cybersécurité.
« Nous comprenons l’immense pression à laquelle les équipes informatiques sont confrontées dans le secteur de l’éducation pour sécuriser leurs réseaux contre les cybermenaces en constante évolution », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Avec Foxpass Cloud RADIUS, nous avons créé une solution qui non seulement offre une sécurité robuste, mais simplifie également la gestion du réseau, garantissant que les établissements d’enseignement peuvent se concentrer sur la fourniture d’expériences d’apprentissage exceptionnelles. »
Cloud RADIUS a été développé par Foxpass, une société de gestion des identités et des accès acquise par Splashtop en 2023, ce qui représente une étape importante alors que Splashtop développe son offre d’accès à distance sécurisé et de téléassistance, leader du secteur.
Pour plus d’informations sur la solution Cloud RADIUS de Splashtop, rendez-vous sur Splashtop.com/foxpass. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com