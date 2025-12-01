Splashtop remporte les prix 2026 Buyer’s Choice de TrustRadius
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Le pionnier des solutions de travail à distance a été reconnu par ses clients pour ses meilleures capacités, sa meilleure valeur pour le prix, et sa meilleure relation client.
CUPERTINO, Californie, 2 décembre 2025 – Splashtop a été reconnu comme un gagnant du prix 2026 Buyer’s Choice par TrustRadius, une entreprise de HG Insights, une plateforme d'intelligence acheteur pour la technologie d'entreprise. Ce jalon reflète les retours directement issus des professionnels TI qui utilisent les solutions de Splashtop au quotidien et ont évalué l'entreprise en fonction de l'expérience produit, de la qualité du support et des résultats réels. Être sélectionné pour un prix Buyer’s Choice démontre que les utilisateurs considèrent Splashtop comme une plateforme fiable et axée sur la valeur qui réunit Accès à distance, Téléassistance et gestion des terminaux dans une offre consolidée.
Splashtop a délivré une performance exceptionnelle parmi les moyennes et grandes entreprises où les scores moyens atteignent jusqu'à 9.8, surpassant les fournisseurs de références. Les meilleures notes ont été obtenues pour la facilité d'implémentation, l'évolutivité du produit et la qualité du support. Ces résultats illustrent comment Splashtop aide les équipes à soutenir le travail hybride et les entreprises en croissance avec des solutions modernes, transparentes et axées sur la valeur.
"Splashtop continue d'offrir une valeur exceptionnelle en aidant les organisations à rester connectées, productives, et sécurisées de n'importe où," a déclaré Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Remporter le prix 2026 TrustRadius Buyer’s Choice dans les catégories Téléassistance, bureau à distance Chrome et Gestion autonome des terminaux reflète le vrai ROI que les clients constatent. C'est excitant de voir Splashtop reconnu pour avoir un impact significatif sur leurs clients."
"Être reconnu directement par nos clients est la plus forte validation de notre mission," a déclaré Mark Lee, PDG et Co-fondateur de Splashtop. « Notre objectif est de faciliter la tâche des TI pour activer et gérer en toute sécurité le travail hybride, que ce soit en offrant des expériences à distance sans accroc, en automatisant les flux de travail ou en améliorant l'hygiène de sécurité. Ces récompenses nous indiquent que nous fournissons des résultats qui comptent et créons une base sur laquelle nos clients peuvent construire à mesure que leurs besoins évoluent. »
Les clients rapportent constamment que Splashtop les aide à opérer efficacement avec des équipes légères, à renforcer leur posture de sécurité, à réduire les frais généraux opérationnels, et à améliorer la cohérence de la prestation de services TI.
"Splashtop nous aide à gérer et à fournir l'Accès à distance et le support à notre parc de plus de 350 machines, un mélange d'utilisateurs sur site et travaillant de chez eux. C'est un excellent produit pour les départements TI ayant besoin d'Accès à distance aux machines, avec une grande fiabilité et des fonctionnalités, et des tarifs équitables et constants." – Manager en technologie de l'information, entreprise de gestion de l'éducation, 201-500 employés
Les prix Buyer’s Choice sont basés entièrement sur les avis clients vérifiés et impartiaux obtenus entre le 1er janvier 2025 et le 17 octobre 2025. Pendant le processus d'évaluation, les examinateurs sont interrogés pour savoir si les produits et leurs équipes de support répondent aux attentes et s'ils rachèteraient le produit. Les produits qualifiants sont évalués comme les meilleurs en capacités, valeur pour le prix, et relation client.
Pour en savoir plus sur les solutions primées de Splashtop, visitez www.splashtop.com ou lisez les avis directement d'autres professionnels TI sur www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Résumé des nouvelles
Splashtop reçoit les Buyer’s Choice Awards, mettant en avant un ROI mesurable pour les solutions d'accès à distance, de support et de gestion des points de terminaison qui améliorent l'efficacité et renforcent la posture de sécurité.
Les clients ont évalué Splashtop très positivement pour sa mise en œuvre rapide, sa forte évolutivité et son support fiable, notamment parmi les TI du marché intermédiaire.
Splashtop reconnu pour ses performances de premier plan en Téléassistance, bureau à distance Chrome, et Gestion autonome des terminaux, reflétant une grande satisfaction pour ses capacités unifiées d'opérations TI.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de TrustRadius
TrustRadius, une entreprise de HG Insights, est une plateforme d'intelligence d'acheteur pour les technologies commerciales. TrustRadius permet aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance grâce à des informations produit complètes, des avis et des insights détaillés des clients, ainsi que des conversations entre pairs. Sur la plateforme TrustRadius, les marques technologiques peuvent capturer et activer la voix authentique des clients pour aider à améliorer leurs produits, renforcer la confiance des prospects, et engager des acheteurs sur le marché afin d'améliorer le ROI.