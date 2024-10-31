Splashtop remporte les Buyer’s Choice Awards 2025 de TrustRadius
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Reconnu par ses clients pour ses meilleures capacités, son meilleur rapport qualité-prix et sa meilleure relation client.
CUPERTINO, Calif., 1er nov. 2024 – Splashtop, un leader des solutions à distance qui simplifient le monde du travail partout, a annoncé aujourd'hui sa reconnaissance dans les 2025 Buyer’s Choice Awards de TrustRadius, remportant dans les catégories bureau à distance Chrome et Téléassistance. Ces prix prestigieux sont basés uniquement sur les retours des utilisateurs et les scores de satisfaction. L'algorithme propriétaire trScore combine les recommandations des utilisateurs avec des scores de fonctionnalités spécifiques tels que la convivialité, le tableau de bord et le support. Splashtop a obtenu un trScore de 8,7 sur 10, reflétant une forte satisfaction client dans des domaines essentiels comme la fiabilité, la facilité d'utilisation et le support client.
Les clients louent sa simplicité, sa sécurité et ses performances exceptionnelles. Avec Splashtop, les travailleurs à distance peuvent facilement accéder à de grandes quantités de données, de fichiers graphiques et d'applications gourmandes en ressources sans sacrifier les performances. Les permissions granulaires permettent à la TI de contrôler l'accès en fonction de leurs politiques. Ils peuvent prendre en charge de manière transparente les utilisateurs finaux sur n'importe quel appareil, y compris Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Toutes les connexions sont cryptées et subissent une authentification obligatoire des appareils. Splashtop est devenu un choix de confiance dans le monde entier en simplifiant le travail à distance et en permettant aux organisations d'en faire plus avec moins de ressources.
« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de TrustRadius, et je suis reconnaissant envers nos clients pour leur soutien et leur confiance continus », a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. « Nous nous appuyons sur leurs retours pour rendre nos produits encore meilleurs. Depuis notre création, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions de travail à distance simples, fiables et sécurisées qui sont faciles à essayer, à acheter et à utiliser. Nous voulons simplifier l’IT et la sécurité pour nos clients afin qu’ils puissent se concentrer sur le développement de leur activité. »
Écoutez les utilisateurs vérifiés qui recommandent Splashtop:
"Je suis un département TI à moi tout seul, soutenant plus de 400 utilisateurs finaux. Ce produit me fait économiser d'innombrables heures de conduite entre les concessions pour "réparer" des problèmes mineurs. Il a largement surpassé le produit d'[un concurrent] et pour moins cher. L'installation client est facile. L'interface du panneau de contrôle est parfaite. Permettre à d'autres utilisateurs d'accéder uniquement à un PC particulier est génial. Le produit Splashtop est parfait pour nos besoins et très raisonnablement tarifé. Je ne vois aucune raison pour nous de même envisager une autre solution.” – Directeur TI dans l'industrie automobile, 201-500 employés
« Le département TI se compose uniquement de moi, donc avoir une solution aussi simple que celle-ci a été un soulagement incroyable. Splashtop a permis à mes utilisateurs de télétravail, travailler de la maison, travailler à distance, travail nomade, telework, travailler à domicile, ce qui a été extrêmement utile et opportun lors d'une récente tempête tropicale. Notre ville ne peut pas fermer, donc permettre aux chefs de département de travailler en toute sécurité depuis chez eux était crucial pour maintenir la ville en fonctionnement. Pour toute organisation à la recherche d'une solution de bureau à distance Chrome facile à administrer, peut-être pour l'accès à distance des employés, ou pour le support à distance IT, je dirais de ne pas chercher plus loin que Splashtop. – Administrateur en Technologie de l'Information dans une entreprise d'administration gouvernementale, 51-200 employés
« Nous utilisons Splashtop dans toute notre entreprise pour la Téléassistance, principalement sous surveillance, mais avons installé le streamer sur tous les appareils pour permettre l'assistance sans surveillance. Cela nous permet de supporter/mettre à jour les appareils facilement.
Ayant utilisé le logiciel depuis plus de 2 ans, il a répondu à nos besoins alors que nous sommes passés de 50 à 200 points de terminaison.” – Responsable Réseau & Infrastructure dans l'industrie de la santé, du bien-être et de la remise en forme, 201-500 employés
« Les solutions de bureau à distance Chrome et de support de Splashtop, qui ont remporté le TrustRadius Buyer’s Choice Award, reflètent leur valeur en permettant un accès à distance sécurisé et fiable pour les entreprises du monde entier », a déclaré Allyson Havener, SVP du Marketing et de la Communauté chez TrustRadius. "Ce prix, basé sur des avis clients vérifiés, souligne comment Splashtop permet aux organisations de soutenir les équipes et les clients sans accroc, où qu'ils soient. Félicitations à Splashtop pour son engagement envers la facilité d'utilisation, la sécurité et la satisfaction client dans les environnements de travail de plus en plus flexibles d'aujourd'hui."
Les Buyer's Choice Awards sont basés entièrement sur des avis clients vérifiés et impartiaux, et ont été sélectionnés pour leurs meilleures capacités, leur rapport qualité-prix et leurs relations avec les clients.
Pendant le processus d'évaluation, les examinateurs sont invités à dire si les produits et leurs équipes de support répondent aux attentes, et s'ils achèteraient à nouveau le produit. Ces réponses déterminent si un produit est choisi comme le meilleur dans les trois domaines clés : capacités, valeur pour le prix et relation client.
Pour plus d'informations sur les solutions de bureau à distance et de Téléassistance primées de Splashtop, veuillez visiter Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du travail partout. Ses solutions pour le travail hybride et la Téléassistance TI / MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée de Splashtop, haute performance, est capable d'atteindre une qualité HD 4K, un support multi-écrans et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctionnalités de sécurité avancées, un large support d'appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, y compris celles dans 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
À propos de TrustRadius
TrustRadius est une plateforme d'intelligence d'achat pour la technologie d'entreprise. Nous permettons aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance, grâce à des informations produit complètes, des insights clients approfondis et des conversations entre pairs. Nous aidons les marques technologiques à capturer et activer la voix authentique des clients pour améliorer leurs produits, renforcer la confiance avec les prospects et engager les acheteurs sur le marché pour améliorer le ROI. Fondée par des entrepreneurs à succès et basée dans le hub technologique d'Austin, Texas, TrustRadius est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.