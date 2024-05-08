Splashtop remporte les prix Top Rated Awards 2024 de TrustRadius
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Le leader mondial des solutions d’accès à distance et de téléassistance a été récompensé pour avoir conservé l’une des meilleures notes basées sur les avis et les évaluations de la communauté informatique.
CUPERTINO, Californie, 8 mai 2024 - Splashtop, leader mondial des solutions d’accès et de support à distance, est fier d’annoncer sa troisième victoire consécutive aux TrustRadius Top Rated Awards dans les catégories bureau à distance et téléassistance. Avec un trScore prestigieux de 8,6 sur 10, cette récompense est basée sur des avis impartiaux de la communauté informatique et souligne l’engagement de Splashtop envers l’excellence.
Splashtop permet à des milliers d’organisations dans le monde entier de travailler à distance et de manière hybride, en donnant aux employés la possibilité d’accéder à des postes de travail puissants depuis n’importe où sans compromettre les performances. Ses solutions permettent aux services d’assistance et aux téléassistants de bénéficier de fonctions de collaboration et d’un ensemble d’outils consolidés à la demande et sans surveillance. Les clients plébiscitent l’interface intuitive, la simplicité et les performances de Splashtop, ainsi que sa compatibilité étendue avec les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. La sécurité est au cœur des opérations et de l’architecture de Splashtop. En plus de la certification ISO et de la conformité SOC 2, toutes les connexions sont soumises à une authentification des appareils obligatoire et à une authentification à deux facteurs facultative. Les sessions sont protégées par le protocole TLS et le chiffrement AES 256 bits.
« Nous sommes ravis de recevoir à nouveau le prix Top Rated Award de TrustRadius, qui reflète notre mission principale de fournir non seulement des outils, mais de véritables solutions qui répondent aux besoins évolutifs de nos utilisateurs », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. « Notre engagement à développer des solutions de travail hybrides intuitives et performantes nous distingue et c’est pourquoi les clients continuent de choisir et de faire confiance à Splashtop. »
Lisez les avis Splashtop d’utilisateurs vérifiés sur TrustRadius :
« Les solutions Splashtop sont conçues pour donner au service informatique un contrôle total sur la protection des données tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’y accéder de n’importe où. Il est utilisé par l’ensemble de l’organisation. Je m’en sers pour résoudre les problèmes de PC, ajouter/supprimer des logiciels, ajouter/supprimer des imprimantes et d’autres questions liées à l’assistance. C’est un énorme gain de temps pour moi. » CFO (Chief Financial Officer), Exploitation agricole, 51-200 employés
« Le produit Splashtop est parfait pour nos besoins et son prix est très raisonnable. Je ne vois aucune raison pour nous d’envisager une autre solution. » Directeur informatique, secteur automobile, 201-500 employés
« Splashtop était opérationnel en 15 minutes à peine. Il était très facile à installer et à utiliser, et l’expérience d’achat était également très bonne. Aucun problème n’est survenu lors de la mise en service, et la gestion a été très facile par la suite. C’est simple, rapide et fiable. Que demander de plus ? » Directeur informatique, cabinet médical, 51-200 employés
« Le fait que Splashtop remporte un prix TrustRadius Top Rated met en évidence leur dévouement exceptionnel à fournir d’excellentes solutions d’accès à distance et de téléassistance. Splashtop est un leader de confiance dans leur secteur, offrant aux entreprises des capacités de télétravail efficaces et sécurisées », a déclaré Allyson Havener, vice-présidente principale du marketing et de la communauté chez TrustRadius. « Félicitations à Splashtop pour cette réussite bien méritée, qui témoigne de leur engagement permanent en faveur de l’excellence et de la satisfaction des clients. »
Depuis 2016, les TrustRadius Top Rated Awards sont devenus la référence vers laquelle se tourne le secteur B2B pour des avis objectifs sur les meilleurs produits technologiques. Entièrement basés sur les commentaires des clients, ces prix n’ont jamais été influencés par l’opinion des analystes ou le statut de client TrustRadius.
Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
À propos de TrustRadius :
TrustRadius est une plateforme de renseignements pour les acheteurs dans le domaine des technologies d’entreprise. Nous permettons aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance, grâce à des informations complètes sur les produits, des études approfondies sur les clients et des discussions entre pairs. Nous aidons les fournisseurs de technologie à capter et à exploiter la voix authentique de leurs clients afin d’améliorer leurs produits, de renforcer la confiance des prospects et de susciter l’intérêt des acheteurs sur le marché afin d’améliorer le retour sur investissement. Fondée par des entrepreneurs à succès et basée dans le pôle technologique d’Austin, au Texas, TrustRadius est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.