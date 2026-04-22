Le PDG de Splashtop, Mark Lee, nommé finaliste du prix Entrepreneur de l'année® 2026 dans la région de la baie
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L'honneur d'être finaliste reflète une carrière définie par la résilience, l'innovation et un impact à long terme dans la transformation mobile, cloud et pilotée par l'IA
CUPERTINO, Californie, le 22 avril 2026 – Splashtop Inc., un fournisseur mondial de solutions qui permettent un travail sécurisé et distribué, a annoncé aujourd'hui que le PDG et co-fondateur Mark Lee a été nommé finaliste du prix Entrepreneur De L'Année® 2026 de la région de la Baie. Le programme prestigieux, fondé par Ernst & Young LLP (EY US), reconnaît les visionnaires audacieux dirigeant des entreprises prospères par l'innovation, la résilience et la création de valeur.
Lee a été sélectionné pour son leadership entrepreneurial sur plus de deux décennies, défini par sa capacité à identifier les points d'inflexion tôt, à réaligner l'entreprise pour répondre aux conditions changeantes et à exécuter avec un accent et une discipline à long terme. Son expérience couvre plusieurs vagues successives de changements technologiques, de la téléphonie mobile et de l'informatique en nuage à l'environnement actuel orienté par l'IA, où il a constamment adapté l'entreprise en réponse aux demandes changeantes du marché. Sa carrière inclut un travail d'ingénierie précoce chez Intel, la fondation et la sortie réussie de OSA Technologies, ainsi que la croissance continue et l'évolution de Splashtop en une organisation mondiale desservant plus de trente millions d'utilisateurs.
“Je suis profondément honoré par cette reconnaissance. En tant qu'ingénieur, je suis motivé par la curiosité et le désir de résoudre de vrais problèmes. J'ai eu l'opportunité de créer plusieurs entreprises et d'ajuster la direction au fur et à mesure que le monde changeait. Ce qui a donné du sens à tout cela, c'est de le faire avec des gens en qui j'ai confiance et de continuer à développer des solutions pour les environnements de plus en plus complexes dans lesquels les organisations opèrent aujourd'hui.”
Sous la direction de Lee, Splashtop a redéfini son rôle sur le marché, s'élargissant de l'accès à distance à des opérations TI plus larges et à la gestion autonome des points de terminaison. Les solutions de l'entreprise aident les organisations à simplifier les flux de travail, renforcer la sécurité et soutenir les employés distribués avec une plus grande efficacité. Mark a fondé et dirige Splashtop avec ses trois co-fondateurs et diplômés du MIT, Thomas Deng (EVP Gestion Produit), Philip Sheu (CTO) et Robert Ha (COO).
Le programme Entrepreneur Of The Year a célébré 40 ans et plus de 11 000 entrepreneurs aux États-Unis, avant de s'étendre à l'échelle mondiale. Les finalistes sont sélectionnés par un panel indépendant de juges et représentent un groupe distingué de leaders qui façonnent l'avenir de leurs industries. Les lauréats régionaux seront annoncés plus tard cette année et avanceront pour concourir au niveau national.
Résumé des actualités
Mark Lee est le PDG et cofondateur de Splashtop, une entreprise mondiale favorisant le travail distribué et sécurisé
Mark Lee a été nommé finaliste du concours Entrepreneur de l�’année® 2026 pour la région de la baie par Ernst & Young
Mark Lee a fondé OSA Technologies, acquise pour plus de 100 millions de dollars
Mark Lee a fondé et dirige Splashtop avec les cofondateurs Thomas Deng, Philip Sheu et Robert Ha
Sous la direction de Mark Lee, Splashtop s'est développé pour servir plus de trente millions d'utilisateurs dans le monde entier
Le leadership de Splashtop est axé sur la sécurité, la performance et l'expérience client à travers l'accès à distance, le téléassistance et la gestion des terminaux
Mark Lee est un entrepreneur connu pour diriger des entreprises à travers des changements technologiques majeurs et construire des affaires à long terme axées sur le client
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.