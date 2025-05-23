Splashtop AR permet une téléassistance mains libres grâce à RealWear
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La compatibilité avec RealWear permet d’intégrer Splashtop AR aux environnements de travail dangereux afin de rationaliser le télétravail et de renforcer la conformité OSHA.
CUPERTINO, CA - 28 janvier 2025 - Splashtop, un leader dans les solutions d’accès à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, rend aujourd’hui Splashtop Augmented Reality (AR) mains libres avec la compatibilité avec RealWear, permettant une téléassistance complète pour les environnements dangereux, notamment les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication, des services publics et de l’énergie, du bâtiment, et bien plus encore. La combinaison de Splashtop AR avec les lunettes intelligentes RealWear apporte une assistance experte aux travailleurs de première ligne afin de réduire les risques de maintenance, les coûts des réparations sur site et d’améliorer la sécurité jusqu’à 70 % dans les environnements pétroliers et gaziers.
Les pannes d’équipement et les temps d’arrêt dans les entrepôts, les espaces de travail industriels ou les plateformes pétrolières sont coûteux et risqués à réparer. La combinaison de Splashtop AR et des lunettes RealWear permet aux spécialistes hors site de voir ce que les techniciens locaux voient et de les guider de manière fluide pour réparer les équipements, où qu’ils se trouvent. En utilisant les lunettes intelligentes RealWear, les travailleurs sur site peuvent voir des annotations en direct et communiquer avec des experts à distance comme s’ils étaient côte à côte. Le fait de rendre les travaux de réparation plus sûrs et plus rapides en ayant les mains complètement libres permettra de réduire les temps d’arrêt ainsi que de répondre aux besoins de sécurité dans les environnements dangereux et de renforcer la conformité OSHA dans trois domaines clés :
Identification et évaluation des risques : les employés peuvent documenter et signaler les risques en gardant les mains libres, ce qui facilite les évaluations et les actions correctives.
Formation et éducation : idéal pour les sessions de formation à distance, les experts peuvent guider les employés à travers les procédures à l’aide d’annotations en réalité augmentée pour assurer la compréhension et l’adhésion aux protocoles de sécurité.
Opérations dans des espaces confinés : les employés peuvent recevoir une assistance et une supervision à distance par le biais de leur équipement RealWear, ce qui garantit le respect des procédures de sécurité dans les espaces confinés.
« La plupart des solutions de travail à distance sont conçues pour un environnement de bureau classique. Splashtop AR a donné aux travailleurs sur site et aux techniciens à distance les moyens de collaborer en temps réel, comme s’ils étaient dans la même pièce », explique Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. « Rendre Splashtop AR disponible sur RealWear changera la donne pour les entreprises dans les environnements dangereux, en offrant un accès mains libres aux techniciens à distance lorsqu’ils en ont le plus besoin. Cette solution réduira les temps d’arrêt et maintiendra la productivité tout en améliorant les pratiques de sécurité pendant les travaux de maintenance et de réparation à la fois risqués et importants. »
Les fonctionnalités de Splashtop AR sur RealWear incluent :
Partage de caméra et communication VoIP : les utilisateurs peuvent partager l’accès à la caméra en direct avec un technicien distant et participer à des appels vocaux directement dans l’application, ce qui simplifie la collaboration dans le cadre de la téléassistance.
Annotations en réalité augmentée interactives et bidirectionnelles : les techniciens à distance peuvent annoter directement sur le flux de la caméra en direct en dessinant, en surlignant ou en ajoutant du texte, ce qui permet de guider visuellement et de former les travailleurs sur site en temps réel.
Transfert de fichiers d’assistance : les fichiers et les instructions peuvent être envoyés directement aux utilisateurs finaux, où qu’ils se trouvent, afin qu’ils disposent des ressources nécessaires à la résolution rapide des problèmes.
Contrôle à distance de la lampe torche : les équipes d’assistance hors site peuvent contrôler la lampe torche de l’appareil du travailleur sur site afin d’améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Enregistrement des sessions : les utilisateurs peuvent capturer et stocker des séquences vidéo de la session de téléassistance pour les besoins futurs de dépannage, de formation, de documentation ou d’audit.
Splashtop AR pour RealWear est disponible sur le cloud et maintenant sur site.
Pour plus d’informations sur les solutions Splashtop AR, veuillez consulter le site https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier.