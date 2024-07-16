Splashtop nomme Bob Davis au poste de vice-président du marketing
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Un vétéran de Kaseya rejoint Splashtop pour diriger l’équipe marketing dans le cadre de l’hypercroissance
CUPERTINO, Californie — 17 juillet 2024 — Splashtop, un chef de file dans le domaine des solutions informatiques d’accès à distance et de téléassistance, a annoncé aujourd’hui la nomination de Bob Davis au poste de vice-président du marketing. M. Davis apporte avec lui plus de trente ans d’expérience dans la direction d’entreprises de haute technologie, allant des startups émergentes aux sociétés du Global 500. Sa vaste expérience dans la création d’équipes, de marques et de catégories de marché de classe mondiale sera essentielle alors que Splashtop continue de fournir des solutions innovantes en matière de gestion des services informatiques.
« Nous sommes ravis d’accueillir Bob dans la famille Splashtop », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Son parcours impressionnant et sa clairvoyance à l’égard des besoins croissants du secteur des technologies de l’information sont des atouts inestimables alors que nous continuons d’étendre nos solutions et notre part de marché. Splashtop se concentre sur l’innovation produit pour continuer à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. La perspicacité, l’état d’esprit de croissance et l’expertise de Bob en matière de stratégie go-to-market seront essentiels pour stimuler notre prochaine phase de croissance. »
En tant que membre fondateur du conseil d’administration du Value Stream Management Consortium (VSMC), Bob Davis mettra à profit son expertise en matière de création de valeur et d’optimisation des processus pour faire évoluer efficacement les initiatives marketing de Splashtop. Sa capacité à comprendre les besoins du marché et à aligner les caractéristiques des produits sur les demandes des clients – démontrée lors de son mandat chez Atlantis Computing, où il a façonné une évolution complète de la marque et des produits pour l’entreprise – sera essentielle pour guider le positionnement de Splashtop sur le marché. En tant que fondateur et directeur du marketing de Kaseya, M. Davis a construit la marque à partir de zéro et a mis sur le marché des produits qui définissent le secteur. Son expérience des stratégies go-to-market sera cruciale à mesure que Splashtop élargit sa gamme de produits.
« Je me réjouis de rejoindre cette équipe exceptionnelle », a déclaré Bob Davis, vice-président du marketing chez Splashtop. « Splashtop a la meilleure réputation et la satisfaction client la plus élevée sur le marché. Nos produits offrent une valeur ajoutée et une expérience utilisateur incomparables. Nous avons de grands projets et j’ai hâte de diriger une équipe marketing exceptionnellement motivée pour stimuler la croissance et offrir de nouveaux produits passionnants à nos clients. »
Splashtop est dirigé par ses quatre fondateurs originaux et anciens élèves du MIT, Mark Lee, directeur général ; Robert Ha, chef de l’exploitation ; Thomas Deng, vice-président exécutif de la gestion des produits ; et Philip Sheu, directeur de la technologie. Plus tôt cette année, l’entreprise a accueilli Venkat Nagaswamy en tant que nouveau directeur des revenus, chargé de stimuler l’innovation numérique dans les ventes et le marketing à l’échelle mondiale, en tirant parti de sa profonde expertise en marketing B2B piloté par l’IA, du développement de l’entonnoir de vente et des stratégies go-to-market sophistiquées pour diriger les initiatives de croissance de l’entreprise.
Contactez Bob Davis sur LinkedIn et suivez @Splashtop pour obtenir les dernières informations et actualités sur le leadership. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
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