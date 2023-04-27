Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop et Pax8 s’associent pour proposer aux MSP des solutions rationalisées d’accès et de support à distance
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DENVER, COLORADO (27 avril 2023) -Pax8, la marketplace leader du commerce dans le cloud, a annoncé aujourd’hui la disponibilité mondiale de son nouveau fournisseur d’opérations, Splashtop, sur sa plateforme de vente. Les solutions économiques et performantes d’accès, d’assistance et de surveillance et de gestion des terminaux à distance de Splashtop permettent aux fournisseurs de services gérés (MSP) de renforcer leur efficacité et leur réactivité pour tout type de client, d’appareil, d’application ou de localisation. En outre, les MSP peuvent générer de nouvelles sources de revenus en revendant les solutions de télétravail à leurs clients.
« Le partenariat entre Pax8 et Splashtop représente une synergie d’innovation et d’excellence, dans laquelle une technologie de premier ordre rencontre un service client inégalé pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et fournir des solutions sécurisées, évolutives et fiables à nos partenaires et à leurs clients », déclare Nikki Meyer, CVP of Vendor Alliances chez Pax8. « Nous sommes ravis qu’un fournisseur de premier plan comme Splashtop rejoigne notre marketplace cloud de classe mondiale. »
Plus de 30 millions d’utilisateurs, dont 85 % des entreprises du classement Fortune 500, ont utilisé les produits Splashtop dans le monde entier depuis 2006. Les outils de productivité et les fonctionnalités proposés par l’entreprise permettent d’atteindre un niveau élevé d’efficacité tout en travaillant de n’importe où, ce qui facilite les tâches quotidiennes.
« Nous sommes ravis d’être le fournisseur exclusif de produits de télétravail et d’assistance à la demande pour les MSP sur la marketplace de Pax8 », commente Mark Lee, PDG de Splashtop. « La flexibilité et l’efficacité de la gestion informatique à distance sont des atouts majeurs dans le monde hybride. Nos solutions permettent aux fournisseurs et à leurs clients de travailler en toute sécurité à partir de n’importe quel appareil afin de garantir la fluidité et de la continuité de leurs opérations. »
Voici les points forts de l’offre de Splashtop :
Générateur de revenus : les solutions polyvalentes, économiques et personnalisables de Splashtop pour le travail hybride et télétravail constituent une opportunité de revente intéressante et une nouvelle source de revenus pour les MSP.
Une solution, de nombreuses utilisations : Splashtop fournit tout ce dont les MSP ont besoin pour gérer et surveiller les terminaux, notamment les alertes personnalisées, les mises à jour Windows, les commandes à distance, l’inventaire du système, les journaux d’événements, les actions 1-to-Many, et bien plus encore.
Fonctionnalités à la demande : les capacités de centre de support à la demande permettent d’assurer l’assistance sous surveillance des appareils des employés, où qu’ils soient, sans installation préalable.
Installation et migration faciles : les MSP peuvent migrer vers Splashtop ou déployer la technologie sur des terminaux sans surveillance en quelques minutes.
Intégrations des écosystèmes IT : Splashtop offre des intégrations fluides pour les plateformes les plus utilisées par les MSP, notamment Datto, Autotask, Bitdefender, Atera, NinjaOne, Naverisk, ServiceNow, Jira, Avanti, et bien plus encore.
Sécurité et conformité : l’infrastructure sécurisée de Splashtop, la prévention des intrusions et les multiples fonctions de sécurité assurent la protection des données. Splashtop est compatible avec l’authentification unique (SSO), est conforme à la norme SOC 2 et respecte plusieurs réglementations et normes du secteur, notamment l’HIPAA.
Pour en savoir plus sur Pax8 et Splashtop, consultez le site www.pax8.com.
À propos de Pax8
Pax8 est la marketplace cloud préférée des professionnels de l’informatique pour l’achat, la vente et la gestion des meilleures solutions technologiques. Pionnier de la modernité des processus métiers, Pax8 a permis à plus de 400 000 entreprises d’accéder au cloud par l’intermédiaire de ses partenaires de distribution et traite un million de transactions par mois. La technologie primée de Pax8 permet aux fournisseurs de services gérés (MSP) d’accélérer leur croissance, d’accroître leur efficacité et de réduire les risques afin d’assurer la prospérité de leurs entreprises clientes. Cette société innovante a été classée dans le Inc. 5000 pendant cinq années consécutives. Rejoignez la révolution sur pax8.com.
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À propos de Splashtop
Splashtop est un fournisseur de premier plan de solutions qui simplifient et rationalisent le télétravail. Ses solutions de travail, d’apprentissage et de support informatique flexibles offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que lorsque l’on se trouve physiquement devant la machine. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4K à 60 fps, une conformité et des fonctionnalités de sécurité avancées, une seule et même application pour l’accès et le support de tous les appareils et les systèmes d’exploitation et un service mondial d’assistance instantanée avec un accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, et notamment 85 % des entreprises Fortune 500, utilisent et apprécient les produits Splashtop partout dans le monde. Splashtop.com
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Contact presse Pax8 :
Melissa Gallegos, directrice de la communication