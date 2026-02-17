Splashtop et Leader s'associent pour élargir l'accès à distance sécurisé, le support et la gestion autonome des terminaux en Australie
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La collaboration offre des solutions de travail à distance sécurisé et de gestion des TI haute performance, soutenues par une infrastructure souveraine et une expertise locale.
SYDNEY, 18 février 2026 – Splashtop, un leader mondial dans les solutions TI modernes pour les environnements de travail numériques, et Leader, un distributeur IT&C 100% australien de confiance dans la région, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à offrir une plus grande valeur, une sécurité renforcée et des opérations TI autonomes aux organisations à travers l'Australie.
Grâce à cette collaboration, Leader proposera le portefeuille complet de Splashtop à ses clients, offrant une expertise régionale, un support et des conseils qui répondent à un large éventail de besoins des clients, de la facilitation d'un travail hybride sécurisé à la maintenance proactive des points de terminaison et à la conformité. Ensemble, ils permettent aux organisations de moderniser avec confiance l'infrastructure TI existante et les environnements de travail hybride avec un support local de classe mondiale.
« L'Australie est un marché clé pour nous dans la région APAC, et notre partenariat avec Leader marque une étape importante pour renforcer notre présence dans la région », a déclaré Kelly Park, Responsable des ventes régionales, ANZ & Corée du Sud. « En combinant les solutions à distance sécurisées et fiables de Splashtop, incluant la Gestion Autonome des Points de Terminaison, avec l'expertise locale forte de Leader et son réseau de distribution établi, nous nous attendons à offrir un support local amélioré et une plus grande valeur globale aux clients australiens. »
« Splashtop s'aligne fortement avec l'objectif de Leader sur des solutions sécurisées, évolutives et prêtes pour les partenaires », a déclaré Theo Kristoris, directeur général chez Leader. « Ensemble, nous permettons à nos partenaires de soutenir des environnements de travail hybrides modernes tout en renforçant la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation. »
Splashtop a une présence établie sur le marché australien, desservant des secteurs critiques tels que l'éducation, les médias et le divertissement, le gouvernement, l'architecture et le design. Les solutions de l'entreprise sont reconnues dans le monde entier pour leur performance, leur fiabilité et leur architecture de sécurité de niveau entreprise. Au-delà de l'accès à distance sécurisé, l'Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop offre une visibilité continue, une surveillance et un patching automatisé à travers les infrastructures TI, aidant les équipes à réduire les risques et les charges opérationnelles.
Construit avec la sécurité au cœur, Splashtop combine chiffrement de bout en bout, contrôles d'accès robustes, et conformité aux normes ISO, SOC 2, et RGPD pour aider à protéger les données et répondre aux exigences réglementaires à grande échelle. L'infrastructure de cloud souverain de l'entreprise permet aux organisations de répondre aux exigences nationales de protection et de résidence des données en vertu de la loi sur la confidentialité, tout en soutenant l'alignement avec des cadres tels que le Modèle de Maturité des Huit Essentiels et le Manuel de Sécurité de l'Information (ISM), et la préparation pour les évaluations IRAP.
Initiatives Conjointes Futures:
Splashtop et Leader prévoient de s'engager activement sur le marché grâce à une participation conjointe aux prochains événements de l'industrie, à des activités de co-marketing et à d'autres programmes d'engagement collaboratif tout au long de 2026 et au-delà.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de Leader
Leader est un distributeur australien servant plus de 12 000 partenaires de distribution à travers le pays via cinq agences. Ils offrent un stock national, une gestion de compte dédiée, un marketplace cloud, et un support partenaire étendu comme le helpdesk, la formation, et les ressources marketing. Leader est spécialisé dans le matériel, le cloud, la cybersécurité, les logiciels et les télécommunications, offrant des solutions complètes avec une expertise locale et un accent sur la croissance des partenaires. www.leadersystems.com.au