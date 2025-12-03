Splashtop AEM reconnu pour le meilleur ROI estimé dans le premier rapport G2 pour Gestion autonome des terminaux
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Remboursement en quatre à cinq mois, confiance quasi-parfaite dans la feuille de route, et fortes évaluations pour l'automatisation et le support positionnent Splashtop comme un partenaire axé sur la valeur pour la gestion moderne des endpoints.
CUPERTINO, Calif., 3 déc. 2025 — Splashtop’s solution de Gestion autonome des terminaux (AEM) a été reconnue pour le Meilleur Retour sur Investissement (ROI) Estimé dans le premier G2 Results Index pour la Gestion autonome des terminaux (AEM), rapport de l'hiver 2026. Cette reconnaissance reflète la stratégie de Splashtop visant à rendre la gestion et la sécurité modernes, automatisées et accessibles aux équipes TI disposant de ressources limitées. AEM offre une visibilité en temps réel et une automatisation intelligente sans les contraintes des outils d'entreprise traditionnels, aidant plus d'organisations à fonctionner de manière sécurisée et efficace.
Cent pour cent des examinateurs ont déclaré que Splashtop AEM est sur la bonne voie. Leur confiance est significative alors que les organisations recherchent des partenaires innovants et des alternatives modernes à la gestion traditionnelle des endpoints tout en naviguant dans des menaces entraînées par l'IA, une croissance des dispositifs distribués et des attentes plus strictes en matière de sécurité et de conformité.
Les �équipes TI utilisent Splashtop pour obtenir un contrôle en temps réel afin de réduire les fenêtres d'exposition et renforcer leur sécurité. AEM réduit la pression opérationnelle en automatisant la maintenance de routine et en faisant remonter les problèmes nécessitant une attention immédiate, libérant ainsi les équipes TI pour se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée. Cette clarté renforce la capacité de l'organisation à maintenir la conformité avec les attentes réglementaires et d'assurance tout en soutenant la performance et la continuité de l'entreprise.
Performance de Splashtop AEM dans les rapports G2 Winter Les utilisateurs de l'AEM rapportent une valeur accélérée, des cycles de patch plus rapides, et une efficacité opérationnelle améliorée, soutenus par des flux de travail intuitifs qui simplifient le travail quotidien des équipes restreintes.
« Splashtop Gestion autonome des terminaux prend tout en charge automatiquement sans que je doive y penser. L'installation a été étonnamment simple, et maintenant il gère toutes les mises à jour et les correctifs sur nos appareils sans aucun travail manuel de ma part. J'apprécie vraiment le tableau de bord clair qui me montre l'état de tout en un coup d'œil. La surveillance automatisée détecte les problèmes avant qu'ils ne deviennent de réels soucis, ce qui nous a évité plusieurs maux de tête potentiels. Il a également été d'une fiabilité à toute épreuve depuis que nous avons commencé à l'utiliser, et le coût est raisonnable comparé à d'autres solutions d'entreprise que nous avons examinées. Globalement, il fonctionne simplement en arrière-plan et me permet de me concentrer sur d'autres choses au lieu de gérer constamment les mises à jour des appareils et les correctifs de sécurité. » - Utilisateur vérifié dans la construction, marché intermédiaire (51-1000 employés)
Les évaluateurs utilisant Splashtop pour la Téléassistance et la Gestion autonome des terminaux ont signalé des notes de satisfaction élevées, surpassant la majorité des fournisseurs sur toutes les métriques mesurées sur le Grid, y compris la facilité de faire des affaires, la facilité d'utilisation, la facilité d'installation et la qualité du support. Les solutions Splashtop Téléassistance et AEM ont montré un ROI solide, avec une période de retour sur investissement estimée respectivement à 4 et 5 mois.
Ces résultats renforcent l'élan de Splashtop dans une catégorie émergente, apportant automatisation, visibilité, et contrôle aux équipes TI qui doivent suivre le rythme des menaces rapides tout en maintenant la productivité opérationnelle.
« Les leaders TI d'aujourd'hui gèrent un risque croissant avec des outils et des budgets qui n'ont pas suivi le rythme », a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. « Ils équilibrent la dette technique, les contraintes de personnel et les pressions croissantes en matière de sécurité, et ont besoin de partenaires qui peuvent les aider à agir immédiatement sans ralentir l'activité. Splashtop s'engage à fournir des solutions qui réduisent la complexité, accélèrent les remédiations et offrent une valeur compétitive afin que plus d'organisations puissent accéder à l'automatisation et à la visibilité nécessaires pour rester sécurisées. »
Splashtop continue à faire progresser sa Gestion autonome des terminaux avec un accent sur la simplicité opérationnelle et des résultats mesurables. Pour plus d'informations, visitez www.splashtop.com.
Résumé des nouvelles
Splashtop AEM a obtenu le Meilleur ROI Estimé dans les premiers rapports de Gestion autonome des terminaux de G2, avec un retour sur investissement déclaré par les clients en quatre à cinq mois.
Quatre-vingt-quinze à quatre-vingt-dix-sept pourcent des utilisateurs de AEM ont évalué le produit à quatre ou cinq étoiles, confirmant une haute satisfaction à travers l'automatisation, la visibilité, et le patching en temps réel.
100 % des examinateurs de l'AEM ont déclaré que le produit évoluait dans la bonne direction, indiquant une forte confiance dans la feuille de route pour les équipes TI du marché intermédiaire.
Splashtop AEM a enregistré l'un des temps de mise en œuvre les plus rapides de la catégorie, avec une moyenne d'une demi-mois pour les déploiements intermédiaires.
Splashtop Téléassistance a obtenu une note de 4,8 étoiles avec 96 % de probabilité de recommandation, soutenue par le temps de mise en service le plus rapide de son segment à deux mois.
AEM et Téléassistance ont tous deux dépassé les moyennes des catégories en termes de facilité d'utilisation, de configuration et de qualité de support, selon les évaluations de clients vérifiés.
Les données de G2 placent Splashtop parmi les plateformes les plus axées sur la valeur pour les équipes TI recherchant des capacités de gestion consolidée des terminaux et de Téléassistance.
L'approche unifiée de Splashtop aide les équipes TI restreintes à améliorer leur posture de sécurité, à rationaliser la mise à jour des logiciels et à réduire les frais généraux opérationnels sans ajouter de complexité aux outils.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.