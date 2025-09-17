Splashtop obtient la certification ISO/IEC 27001:2022
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Principaux faits saillants :
ISO/IEC 27001:2022 Certification – Splashtop respecte la dernière norme mondiale renforcée pour la gestion de la sécurité de l'information, surpassant les exigences précédentes de 2013.
Contrôles de Sécurité Alimentés par les Solutions Splashtop – La mise en œuvre des contrôles de sécurité s'appuie sur Gestion autonome des terminaux (AEM) pour le patching en temps réel, Foxpass pour la sécurité Wi-Fi basée sur certificat, Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access), et la plateforme d'Accès à distance.
Gestion améliorée des risques et des menaces – Montre des contrôles avancés pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données dans les opérations mondiales de Splashtop.
Portefeuille de conformité complet – Complète le RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA et le support PCI, renforçant Splashtop comme un partenaire de confiance pour l'accès à distance sécurisé, le support et la gestion TI.
CUPERTINO, Californie – 18 sept. 2025 – Splashtop, un leader mondial dans les solutions TI modernes pour la gestion et la sécurisation du travail hybride, a obtenu la certification ISO/IEC 27001 selon les lignes directrices modernes et rigoureuses de 2022. La mise à jour de 2022 élève le niveau en renforçant les exigences de sécurité des services cloud, de renseignement sur les menaces, de confidentialité des données par conception, de résilience opérationnelle, et de gestion des risques des fournisseurs et tiers. Cette étape souligne l'investissement continu de Splashtop dans la protection des données clients et l'avancement de ses pratiques mondiales de gestion de la sécurité de l'information.
L'obtention de cette certification confirme que Splashtop maintient un Système de Gestion de la Sécurité de l'Information (ISMS) complet à travers les personnes, les processus et la technologie ; subit des audits indépendants annuels ; et renforce continuellement les contrôles pour anticiper les menaces cyber émergentes et les risques commerciaux.
Conformité globale pour Accès à distance, Téléassistance et Gestion autonome des terminaux
En plus de l'Accès à distance et de la Téléassistance, Splashtop propose désormais la Gestion autonome des terminaux (AEM), une solution révolutionnaire lancée en 2025 qui permet aux équipes TI d'automatiser la maintenance des terminaux, le patching et la surveillance de dispositifs à l'échelle mondiale. AEM permet aux organisations d'identifier et de remédier aux vulnérabilités, de faire respecter la conformité et d'assurer la continuité des activités tout en réduisant les frais opérationnels. Avec ces solutions, Splashtop offre un environnement unique et sécurisé pour les forces de travail hybrides, protégé et validé dans le cadre de la certification ISO/IEC 27001:2022.
Pendant l'implémentation des contrôles de sécurité ISO/IEC 27001:2022, Splashtop a compté sur son propre portefeuille pour répondre et dépasser les exigences de la norme. Cela inclut Foxpass pour la sécurité Wi-Fi basée sur certificat, Gestion autonome des terminaux (AEM) pour le patching et la surveillance en temps réel, Splashtop Secure Workspace pour SASE/Zero Trust Network Access, et les solutions d'Accès à distance de pointe de l'entreprise. En utilisant ses propres technologies pour obtenir la certification, Splashtop démontre la force et la maturité de sa conception de produit axée sur la sécurité.
Foxpass rejoint le cadre de sécurité certifié
Le périmètre inclut Foxpass par Splashtop; un service d'authentification RADIUS entièrement géré et hébergé dans le cloud qui permet un accès sécurisé sans mot de passe aux Wi-Fi, VPN et infrastructures réseau. Foxpass a été acquis par Splashtop en 2023 pour renforcer la gestion des accès et l'authentification basée sur RADIUS pour les PME et les Fournisseurs de Services Gérés. En intégrant Foxpass dans son Système de Gestion de la Sécurité de l'Information (SGSI) certifié, Splashtop étend la protection de niveau entreprise à toutes ses solutions, renforçant une base unifiée et sécurisée pour les clients du monde entier.
« Obtenir la certification ISO 27001:2022 démontre notre concentration et engagement à protéger les données des clients et à rester en avance sur les menaces évolutives », a déclaré Jerry Hsieh, vice-président de la sécurité et de la conformité chez Splashtop. « Étendre cette certification pour inclure Foxpass souligne comment nous intégrons chaque partie de notre entreprise dans un cadre sécurisé, en amélioration continue, qui respecte les normes mondiales les plus strictes. »
Engagement envers les Acheteurs TI et Sécurité Globaux
Les solutions d'accès à distance sécurisé, de Téléassistance et de gestion autonome des terminaux de Splashtop sont dignes de confiance des professionnels TI et de la sécurité dans plus de 200 pays et régions. Ce portefeuille aide les organisations à protéger chaque appareil, simplifier les opérations TI, et maintenir la conformité avec les normes mondiales. Le cadre de conformité en expansion de l’entreprise—including RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA et PCI—souligne son rôle en tant que partenaire stratégique pour les entreprises qui exigent sécurité, fiabilité et efficacité opérationnelle dans des environnements divers et distribués.
Pour plus de détails sur les solutions certifiées de Splashtop et les pratiques de sécurité de l'information ou pour découvrir comment Splashtop peut répondre à vos exigences réglementaires et de certification, visitez www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial le mieux noté de solutions de travail à distance, de support et de gestion qui simplifient la sécurité et la performance dans le monde du travail depuis n'importe où. Avec la réussite des clients comme priorité numéro 1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, utiliser et gérer pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, un support large des appareils, et un support client 24/5. Solution abordable choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire qui permet aux utilisateurs de croître et de s'étendre selon leurs propres conditions avec des plans très flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), en partenariat avec Microsoft dans leur effort pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage TI actuel. Visitez splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.