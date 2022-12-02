Lancement de Splashtop 2 - L'application de bureau à distance est plus rapide, plus simple et plus sûre
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Splashtop dévoile sa nouvelle génération de logiciel de bureau à distance, Splashtop 2 – Remote Desktop ("Splashtop 2"), ainsi que le déploiement de son infrastructure propriétaire "Bridging Cloud", constituée de grappes de serveurs relais Internet sécurisés à hautes performances qui relient les utilisateurs à leurs ordinateurs et appareils mobiles dans le monde entier
27 juin 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de la version iPad de Splashtop 2 – Remote Desktop (« Splashtop 2 »), la prochaine génération de son bureau à distance primé. Pour soutenir la sortie de ce produit, Splashtop a construit un réseau mondial de serveurs relais pour former une infrastructure « Bridging Cloud » qui permet aux utilisateurs de Splashtop 2 de se connecter à leurs ordinateurs distants en toute sécurité et de tirer parti de performances réseau hautement optimisées.
À ce jour, Splashtop a permis à plus de sept millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à leurs PC et Mac Windows, ce qui leur permet d'exécuter des applications à distance, de visualiser et de modifier des fichiers, de regarder des films en HD et de jouer à des jeux à forte intensité graphique.
"La sécurité et la vie privée ne sont plus seulement des préoccupations des entreprises. Les gens ordinaires comme vous et moi ont également besoin d'être rassurés sur le fait que nos données sont toujours sûres et sécurisées - chaque fichier sur chaque appareil, partout et tous les jours. Splashtop 2 offre cette tranquillité d'esprit", a noté Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Au-delà de la sécurité et de la confidentialité, Splashtop continue à faire de la facilité d'utilisation une priorité. Et, bien sûr, nous sommes fiers de rester en tête de la courbe technologique grâce à nos performances de pointe".
L'application Splashtop 2 sera disponible sous sa forme de base, qui permet la connectivité entre les appareils dans un environnement de réseau local (LAN) ; en outre, un module appelé "Anywhere Access Pack", disponible par achat dans l'application, permettra aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils via l'internet.
L'application possède une interface conviviale redessinée et a été optimisée pour les nouvelles fonctionnalités matérielles, comme l'écran Retina d'Apple. La version iPad prend en charge jusqu'à 30 images par seconde en streaming et une latence inférieure à 30 millisecondes, ce qui permet d'obtenir des vidéos fluides et une expérience de jeu réactive.
Avec Splashtop 2, la seule configuration nécessaire pour se connecter aux ordinateurs est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il n'est pas nécessaire de configurer des routeurs ou des pare-feu, ni de saisir manuellement des adresses IP ou des codes de sécurité. Avec l'ajout du Anywhere Access Pack, le même processus simple permet aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de manière fiable, partout dans le monde, via Internet.
En outre, l'application dispose d'une technologie auto-optimisante qui s'adapte aux conditions du réseau, permettant à l'utilisateur de tirer pleinement parti de la largeur de bande d'un réseau 3G ou d'une connexion Internet. En plus de protéger les données de l'utilisateur grâce à son Bridging Cloud propriétaire, Splashtop déploie une technologie de cryptage aux normes de l'industrie pour maintenir un niveau de sécurité élevé.
Une courte vidéo de Splashtop 2 est disponible, et un diaporama peut être visionné à l’adresse https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4
Splashtop 2 peut être téléchargé pour l'iPad à l'adresse https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 depuis l'iTunes App Store. Le prix de liste est de 9,99 $, mais l'application sera disponible pour une durée limitée à un prix promotionnel de 1,99 $. Le pack d'accès Anywhere peut être acheté pour 0,99 $ par mois ou 9,99 $ par an. Les utilisateurs existants de Splashtop Remote Desktop pour iPad recevront une mise à niveau gratuite vers la version de base et Anywhere Access Pack.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel gratuit Splashtop Streamer sur un PC Windows ou un Mac. Plateformes supportées : Windows 7, Vista et XP (y compris Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac). Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est recommandé pour obtenir les meilleures performances. L'achat de Splashtop 2 comprend une licence permettant d'accéder à 2 ordinateurs maximum.
À propos de Splashtop Inc.
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.
Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de sept millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.
La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.
Contact médias: Splashtop PR Team
Liens utiles :
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Télécharger Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/id382509315