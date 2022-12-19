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28 avril 2021
Écoutez Victor Chin, directeur produit chez Splashtop, et des experts en éducation du Austin Community College, de l’Université d’État du Kansas, de l’Université Loyola de Chicago et de Freshworks présenter les bonnes pratiques et les outils qui vous aideront à garantir une expérience d’assistance optimale à tous vos étudiants et professeurs.
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