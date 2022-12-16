Comment utiliser l'accès à distance aux ordinateurs pour améliorer votre programme d'éducation
6 mai 2021
Écoutez les enseignants de l’Université du Colorado à Boulder expliquer comment leurs étudiants accèdent à distance aux applications informatiques du campus, telles que MATLAB, Pro Tools ou RStudio, à partir de n’importe quel appareil, et découvrez quels sont leurs projets d’utilisation de Splashtop après la pandémie.
SplashTalk with CU Boulder - Leverage Remote Computer Access to Enhance Your Education Program