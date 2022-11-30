Splashtop Remote Desktop HD vise à être l'application la plus vendue sur le RIM’s BlackBerry PlayBook
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Des millions d'utilisateurs de tablettes profitent aujourd'hui de Splashtop et les utilisateurs de BlackBerry PlayBook peuvent désormais se joindre à l'aventure
11 janvier 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, vient d’annoncer la sortie de Splashtop Remote Desktop HD pour BlackBerry PlayBook, permettant une solution simple en un clic pour l’accès à distance depuis le RIM BlackBerry PlayBook vers un PC ou un Mac pour activer le cloud computing personnel depuis votre ordinateur domestique ou professionnel.
"De nombreux utilisateurs de BlackBerry PlayBook nous ont contactés pour nous demander quand Splashtop sera disponible pour eux et nous tenons notre promesse de satisfaire nos clients avec la plus large gamme de support tablettes", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis d'introduire Splashtop sur PlayBook au début de 2012, une année d'expansion continue des tablettes!"
Les utilisateurs de BlackBerry PlayBook peuvent maintenant profiter du Splashtop Remote Desktop HD pour créer leur propre cloud personnel afin d'accéder à des fichiers, d'utiliser toutes leurs applications et de visualiser et d'écouter du contenu directement depuis un PC ou un Mac, sans avoir besoin de synchroniser ou de copier des fichiers entre les appareils.
Pour le voyageur mobile ou pour travailler à domicile, Splashtop Remote Desktop HD permet d'accéder facilement aux fichiers de travail et aux applications de bureau importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word. Les contenus de divertissement personnel peuvent également être consultés à distance. Il suffit simplement d'aller n'importe où et, avec votre BlackBerry PlayBook, d'avoir un accès complet à votre PC ou Mac avec un Splashtop Streamer installé.
Avec Splashtop Remote Desktop HD, les utilisateurs de BlackBerry PlayBook peuvent maintenant:
* Contrôlez entièrement les PC ou les Mac avec des commandes tactiles intuitives et des gestes pour accéder à distance aux fichiers et interagir avec les applications
* Travailler avec des documents Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) et Microsoft Outlook
* Accéder à iPhoto, Quicken, Keynote et à d’autres applications non disponibles sur BlackBerry PlayBook
* Lire de la musique stockée sur leur ordinateur, que ce soit dans iTunes, Windows Media Player ou d’autres formats
* Accédez aux navigateurs IE, Firefox, Chrome et Safari avec des signets, des plug-ins et des extensions préférés
* Connectez-vous à des PC ou des Mac via des réseaux Wi-Fi et 3G / 4G
En plus de la nouvelle solution de bureau à distance BlackBerry PlayBook, Splashtop prend actuellement en charge de nombreux appareils et systèmes d'exploitation, notamment iOS, Android, webOS, Windows et Mac. Splashtop Remote Desktop permet à des millions d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance aux PC et aux Mac.
Splashtop Remote Desktop HD pour BlackBerry PlayBook peut être téléchargé depuis le BlackBerry App World pour 4,99 $ pour une durée limitée.
Splashtop Remote Desktop HD est composé de deux composants:
* Une application Splashtop Remote Desktop HD fonctionnant sur le BlackBerry PlayBook
* Le logiciel gratuit Splashtop Streamer qui fonctionne sur n’importe quel ordinateur équipé de Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou supérieur
À propos de Splashtop
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience informatique inter-dispositifs de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été livrés sur plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d'autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound et d'autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur l'App Store d'Apple, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android. Elles ravissent des millions d'utilisateurs de téléphones portables grâce à un accès interactif et performant à leurs applications, contenus multimédia et fichiers préférés, à tout moment et en tout lieu.
Pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services en nuage, Splashtop Pro est la solution. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs de services et de technologies de l'information peuvent "mobiliser" une main-d'œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité de l'entreprise.
Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" du magazine LAPTOP. Splashtop a son siège social à San José et des équipes à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.
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