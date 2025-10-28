Nouvelle Partenariat : Splashtop et Automox s'associent pour offrir un contrôle à distance sécurisé et fiable aux équipes TI
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CUPERTINO, CA. — 28 octobre 2025 – Splashtop, leader mondial des solutions sécurisées d'accès à distance et de support, et Automox, le leader de la gestion autonome des terminaux, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour apporter des capacités de contrôle à distance haute performance aux équipes informatiques et de sécurité partout.
Grâce à ce partenariat, les clients d'Automox auront accès à la technologie de contrôle à distance de Splashtop, leader de l'industrie, reconnue par des millions d'utilisateurs dans le monde entier pour son efficacité, sa fiabilité et sa sécurité. Ensemble, Automox et Splashtop simplifient la façon dont les équipes TI et sécurité gèrent, accèdent et supportent les appareils dans des environnements distribués.
“Nos clients comptent sur Automox pour gérer et sécuriser chaque terminal, où qu'il se trouve,” a déclaré Justin Talerico, PDG d'Automox. « S'associer à Splashtop nous permet de fournir l'expérience de contrôle à distance la plus fiable, sécurisée et performante possible, éliminant les frictions et permettant aux équipes TI derésoudre les problèmes presque 50 % plus rapidement. »
« Splashtop est conçu pour s'intégrer parfaitement aux plateformes sur lesquelles les équipes IT comptent, gardant les utilisateurs connectés et productifs où qu'ils soient, » a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Le partenariat avec Automox nous permet de fournir un contrôle à distance fiable qui aide les équipes IT à passer moins de temps à résoudre des problèmes et plus à faire avancer l'entreprise. »
Splashtop offre une performance de session à distance de pointe avec un débit élevé, une prise en charge multiplateforme et des certifications et fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise. Son architecture flexible permet d'intégrer facilement un accès à distance sécurisé dans Automox, offrant aux équipes IT la connectivité fiable dont elles ont besoin pour prendre en charge les appareils à grande échelle, commodément à travers leur pile existante.
Le partenariat souligne l'engagement des deux entreprises à fournir des opérations TI en cloud qui évoluent sans effort dans les environnements de travail à distance et hybride. En intégrant le meilleur contrôle à distance de Splashtop à la plateforme de gestion autonome des terminaux d'Automox, les équipes TI peuvent s'attendre à une résolution plus rapide des problèmes, une expérience utilisateur améliorée et une approche unifiée de la gestion et du support des appareils.
L'intégration à venir fournira aux clients d'Automox un contrôle à distance fluide, alimenté par Splashtop, directement au sein d'Automox. La solution conjointe sera mise à disposition des clients d'Automox au début de l'année prochaine.
À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial le mieux noté de solutions d'accès à distance et de support à distance qui simplifient la performance sécurisée dans le monde du travail à distance. Avec le succès client comme priorité numéro un, la technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, un support étendu pour les appareils, et un support client 24/5. La solution accessible choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire permettant aux utilisateurs de croître et d'évoluer à leur convenance avec des plans hautement flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à faire face aux défis évolutifs du paysage TI actuel. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos d'Automox
Automox est la plateforme de gestion autonome des terminaux pour les petites et moyennes entreprises. L'automatisation fondée sur des politiques et contrôlée par l'humain permet aux professionnels de la TI et de la sécurité de prouver que les vulnérabilités sont corrigées, réduisent les coûts et la complexité, récupèrent des heures dans leurs journées et enchantent les utilisateurs finaux. La plateforme native cloud et axée sur l'automatisation d'Automox aide les leaders TI et sécurité à réduire les risques et améliorer l'efficacité en fournissant un patching 65 % plus rapide et des équipes de sécurité 44 % plus efficaces avec une gestion automatisée de la configuration sur les appareils et serveurs Windows, macOS et Linux dans le monde entier.
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