Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinaire Remote Support et AEM

Sujet : Tirez le meilleur parti de Splashtop Remote Support et AEM

Date: 18 février 2026

Heure : 9 h 30 PT / 12 h 30 ET / 17 h 30 GMT

Durée de l'examen : 30 minutes

Description : Découvrez comment tirer le meilleur parti des solutions Splashtop Remote Support et Autonomous Endpoint Management (AEM) dans ce webinaire conçu exclusivement pour les nouveaux utilisateurs. Notre équipe d’experts produit vous présentera des fonctionnalités puissantes, vous donnera des conseils et astuces et vous montrera les bonnes pratiques pour vous aider à optimiser votre expérience.

Grâce à des discussions d’experts et à des démonstrations en direct, vous découvrirez :

  • Les caractéristiques clés, les fonctionnalités et les cas d’utilisation

  • Comment appliquer les bonnes pratiques pour garantir une adoption fluide

  • Les réponses de nos experts à toutes vos questions spécifiques

Ne manquez pas cette occasion d’assurer une adoption harmonieuse et efficace de Splashtop.