Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinaire sur l'Accès à Distance

Sujet : Tirez le meilleur parti de l’accès à distance Splashtop

Date: 11 février 2026

Heure : 9 h PT / 12 h ET / 17 h GMT

Durée : 30 minutes 

Description : découvrez comment tirer le meilleur parti de la solution d’accès à distance Splashtop dans ce webinaire conçu exclusivement pour les nouveaux utilisateurs. Notre équipe d’experts produit présentera des fonctionnalités puissantes, partagera des conseils et astuces et montrera les bonnes pratiques pour vous aider à rationaliser votre expérience.

Grâce à des discussions d’experts et à des démonstrations en direct, vous découvrirez :

  • Les caractéristiques clés, les fonctionnalités et les cas d’utilisation

  • Comment appliquer les bonnes pratiques pour garantir une adoption fluide

  • Les réponses de nos experts à toutes vos questions spécifiques

Ne manquez pas cette occasion d’assurer une adoption harmonieuse et efficace de Splashtop.