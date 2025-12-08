Webinaire sur l'Accès à Distance
Sujet : Tirez le meilleur parti de l’accès à distance Splashtop
Date : 23 juillet 2025
Heure : 9 h PT / 12 h ET / 17 h GMT
Durée : 30 minutes
Description : découvrez comment tirer le meilleur parti de la solution d’accès à distance Splashtop dans ce webinaire conçu exclusivement pour les nouveaux utilisateurs. Notre équipe d’experts produit présentera des fonctionnalités puissantes, partagera des conseils et astuces et montrera les bonnes pratiques pour vous aider à rationaliser votre expérience.
Grâce à des discussions d’experts et à des démonstrations en direct, vous découvrirez :
Les caractéristiques clés, les fonctionnalités et les cas d’utilisation
Comment appliquer les bonnes pratiques pour garantir une adoption fluide
Les réponses de nos experts à toutes vos questions spécifiques
Ne manquez pas cette occasion d’assurer une adoption harmonieuse et efficace de Splashtop.