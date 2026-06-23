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Sommet du gouvernement numérique du Wisconsin

30 novembre 2022

Rejoignez Splashtop au Wisconsin Digital Government Summit à Madison !

Rejoignez Splashtop au Wisconsin Digital Government Summit à Madison ! Notre équipe présentera notre populaire Splashtop Enterprise pour permettre aux professionnels IT de contrôler, gérer et surveiller à distance des ordinateurs, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux, et de permettre un accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.

Sommet numérique du gouvernement du Wisconsin | Splashtop Enterprise