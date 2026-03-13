Évolution du lieu de travail virtuel
23 – 24 juin 2022
Splashtop est ravi de parrainer cette année le Virtual Workplace Evolution à Berlin !
Splashtop est ravi de parrainer cette année le Virtual Workplace Evolution à Berlin ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise pour permettre aux professionnels de l'informatique de contrôler à distance, gérer et surveiller les ordinateurs, fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux, et permettre l'accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.