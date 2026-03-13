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Évolution du lieu de travail virtuel

23 – 24 juin 2022 – Maritim proArte, Berlin, Allemagne

Évolution du lieu de travail virtuel

Splashtop est ravi de parrainer cette année le Virtual Workplace Evolution à Berlin !

Splashtop est ravi de parrainer l'Évolution du lieu de travail virtuel de cette année à Berlin ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise afin de permettre aux professionnels IT de contrôler, gérer et surveiller à distance des ordinateurs, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et de permettre un accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.

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