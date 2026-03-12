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Female student learning about remote access software on her laptop.

Webinaire sur les outils d’amélioration de l’apprentissage hybride

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Dans le cadre de l’apprentissage hybride, les professeurs peuvent enseigner aux étudiants sur le campus et en ligne simultanément. Les établissements adoptent diverses solutions créatives pour offrir une expérience unifiée aux étudiants.

Rejoignez-nous pour plusieurs sessions de 45 minutes, en direct et en accéléré, au cours desquelles nos fournisseurs de solutions d’entreprise présenteront leurs outils pour améliorer l’apprentissage hybride. Découvrez des utilisations créatives de la technologie pour soutenir l’apprentissage hybride, examinez les dernières fonctionnalités, obtenez des réponses à vos questions et entendez les témoignages de vos confrères.