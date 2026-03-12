TCEA Convention and Expo

Splashtop se réjouit d’exposer à nouveau au TCEA après le succès de l’année dernière.
Splashtop se réjouit d’exposer à nouveau au TCEA après le succès de l’année dernière. Notre équipe présentera nos solutions d’accès à distance pour l’éducation : l’accès à distance aux salles informatiques pour permettre d’utiliser les ordinateurs de l’école ainsi que les solutions d’accès à distance pour les professeurs et le personnel. Les équipes informatiques du secteur de l’éducation seront intéressées par les solutions de support à distance de Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, aux professeurs et au personnel (en accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebook) pendant qu’ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d’écran en classe.
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