SupportWorld Live
15 au 20 mai 2022 - Las Vegas, Nevada
Rejoignez-nous lors du plus grand événement de l’année pour le secteur de l’assistance technique !
Rejoignez-nous lors du plus grand événement de l’année pour le secteur de l’assistance technique ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise pour permettre aux techniciens informatiques de contrôler, gérer et surveiller des ordinateurs à distance, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et d’autoriser l’accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement hybride.