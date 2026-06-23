Splashtop est ravi de parrainer virtuellement le Service Management World cette année !
Splashtop est ravi de sponsoriser virtuellement Service Management World cette année ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise afin de permettre aux professionnels IT de contrôler, gérer et surveiller à distance des ordinateurs, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et de permettre un accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.