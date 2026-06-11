Splashtop est très enthousiaste d'exposer pour la première fois au NRF 2022 !
Splashtop est très enthousiaste d'exposer pour la première fois au NRF 2022 ! Notre équipe se réjouit de présenter Splashtop Remote Support Premium, la meilleure solution pour la téléassistance robuste et IoT. Splashtop IoT remote support est intégré à Ivanti Avalanche (propulsé par Wavelink) pour la gestion des appareils robustes et peut accéder et contrôler à distance les appareils de Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry et d'autres.