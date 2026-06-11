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NRF 2022 : Le grand salon du commerce de détail

16-18 janvier 2022 – New York City, NY

NRF 2022

Splashtop est très enthousiaste d'exposer pour la première fois au NRF 2022 !

Splashtop est très enthousiaste d'exposer pour la première fois au NRF 2022 ! Notre équipe se réjouit de présenter Splashtop Remote Support Premium, la meilleure solution pour la téléassistance robuste et IoT. Splashtop IoT remote support est intégré à Ivanti Avalanche (propulsé par Wavelink) pour la gestion des appareils robustes et peut accéder et contrôler à distance les appareils de Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry et d'autres.

NRF 2022 | Accès à distance pour les appareils IoT