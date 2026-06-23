NAB Show New York
19 – 20 octobre 2022
Splashtop est ravi d’exposer au NAB Show pour la première fois!
Splashtop est ravi d'exposer pour la première fois au NAB Show ! Le NAB Show rassemble des milliers de professionnels du contenu de tous les horizons de l'écosystème des médias, du divertissement et de la technologie. Splashtop présentera notre solution populaire Splashtop Business Access qui vous permet d'accéder à distance à votre ordinateur Mac ou Windows depuis n'importe quel autre ordinateur, Chromebook ou appareil mobile.
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