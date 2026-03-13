Rencontrez Splashtop à KIMES
Splashtop sera présent à KIMES 2026. Les participants peuvent découvrir comment nous aidons les organisations de santé avec un accès à distance sécurisé pour les cliniciens et le personnel médical, un support informatique à distance pour les systèmes et appareils médicaux, et des solutions de sécurité avancées incluant la Gestion Autonome des Endpoints (AEM) et la Détection & Réponse aux Endpoints (EDR).
Visitez-nous au COEX, Grand Ballroom (1F), Séoul, Corée, du 19 au 22 mars 2026 au Stand G210 pour en savoir plus sur nos solutions pour l'industrie de la santé.