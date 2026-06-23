International Society for Technology in Education Live 2022

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Splashtop team and prize winner at the ISTELive 2022 New Orleans education event

Société Internationale pour la Technologie dans l'Éducation Live 2022

26 - 29 juin 2022

Splashtop est ravi de sponsoriser ISTELive 22 cette année !

Splashtop est ravi de sponsoriser ISTELive 22 cette année ! Notre équipe présentera nos solutions d'accès à distance aux laboratoires pour les étudiants, le corps professoral et le personnel afin de leur permettre d'accéder à distance aux ordinateurs de l'école sur le campus. Les équipes TI du secteur éducatif seront intéressées par les solutions de téléassistance Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, professeurs et membres du personnel (en accédant à leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) lorsqu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux. Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d'écran en classe.

ISTELive 22 | Accès à distance au laboratoire | Splashtop pour l'éducation