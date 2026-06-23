Splashtop est ravi de parrainer ISTE pour la quatrième fois !
Splashtop est ravi de parrainer ISTE pour la quatrième fois ! Notre équipe présentera nos solutions d'accès à distance aux laboratoires pour les étudiants, le corps enseignant et le personnel, afin de leur permettre d'accéder à distance aux ordinateurs de l'école sur le campus. Les équipes TI de l'éducation seront intéressées par les solutions de téléassistance Splashtop qui peuvent être utilisées pour fournir une assistance à distance aux étudiants, enseignants et membres du personnel (accessant leurs ordinateurs, tablettes et Chromebooks) pendant qu'ils apprennent ou enseignent depuis chez eux.
Les enseignants seront intéressés par Mirroring360 Pro pour la mise en miroir et le partage d'écran dans la salle de classe.